Шесть пляжей Лигурии, которые удивят даже самого взыскательного туриста — что скрыто за их красотой?

3:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лигурия, узкая полоска земли между Альпами и Средиземным морем, славится не только живописными городками, но и восхитительными пляжами. От уединённых бухт до протяжённых песчаных побережий, здесь каждый найдёт свой идеальный уголок для отдыха. Представляем вам шесть особенно впечатляющих мест, где можно насладиться лигурийским солнцем и морем.

Фото: commons.wikimedia.org by Capricornis crispus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж в Лигурии

Начнём с Яичного пляжа в Бальци Росси, Вентимилья. Это место, удостоенное похвалы Forbes, поражает своими уникальными камнями, напоминающими икру. Расположенный недалеко от французской границы, пляж предлагает не только прекрасный вид, но и отличный сервис, включая ресторан. Пологий песчаный вход в море делает его идеальным для семей с детьми. К тому же рядом находятся знаменитые доисторические пещеры Бальци Росси, представляющие огромную археологическую ценность.

Далее отправляемся в Сарацинскую бухту в Вариготти. Этот широкий и просторный пляж с белым зернистым песком и кристально чистой водой считается одним из самых популярных в Лигурии. Расположенный у подножия скалистого утёса Капо Ноли, он предлагает потрясающие виды. Доступ к пляжу платный, но это гарантирует чистоту и доступ к удобствам, таким как душевые.

Сан Фруттуозо ди Камольи — это настоящая жемчужина, спрятанная в укромной бухте. Добраться сюда можно либо пешком по живописным тропам, либо на лодке. Небольшой пляж окружён барами, где можно выпить кофе с видом на море. Обязательно посетите аббатство Сан-Фруттуозо, принадлежащее FAI, и полюбуйтесь его клуатром, домом капитула и церковью, а в море, недалеко от берега, находится знаменитая статуя Христа из Бездны.

Сестри-Леванте уникален своим длинным мысом и двумя совершенно разными пляжами. Бухта Басен — оживлённое место с открытым видом на море и развитой инфраструктурой, а Бухта Тишины — более уединённая и очаровательная, с прозрачной водой, пастельными домиками и рыбацкими лодками. Эта бухта, неоднократно признанная одним из самых красивых пляжей Италии, является домом для обширных лугов посидонии и получила Голубой флаг за свою экологическую ценность. Вход в бухту ограничен для сохранения её хрупкой экосистемы.

В Монтероссо находится пляж Феджина, самый большой песчаный пляж в Чинкве-Терре. Кристально чистая вода и удобное расположение прямо перед деревней делают его идеальным местом для отдыха. Прогуливаясь по тропе Чинкве-Терре, вы также обнаружите множество небольших бухт, доступных по морю или по тропам.

И, наконец, в Леричи, в заливе Поэтов, находится пляж Эко дель Маре. Этот элегантный и эксклюзивный пляжный клуб, расположенный на высоте шестидесяти метров ниже уровня улицы, предлагает райский уголок с потрясающими видами и умиротворяющей атмосферой. Доступ к пляжу платный.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

