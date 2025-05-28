Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выживут ни солдаты, ни машины: Восток закрыл ВСУ все пути к отступлению
Ракеты и Метеоры: как СССР хотел покорить реки и моря на подводных крыльях
Ужас на грядках: слизни вышли из тени и точат капусту до жилок
Микрошорты и панк-бунт: дочь Агутина и Варум зажгла на сцене США в дерзком образе
В Московском Молодежном театре пройдет патриотическая акция Дети помнят и гордятся!
Русский Север наносит ответный удар: борьба с ВСУ на Сумщине
ЦРУ и кошки: как американские шпионы пытались заставить кошку шпионить за СССР
Диагональные зебры, крытые парковки и новые разметки: как не утонуть в ПДД-2025
Многозадачность кажется продуктивной — пока не начнутся проблемы с мозгом

Шесть пляжей Лигурии, которые удивят даже самого взыскательного туриста — что скрыто за их красотой?

3:14
Туризм

Лигурия, узкая полоска земли между Альпами и Средиземным морем, славится не только живописными городками, но и восхитительными пляжами. От уединённых бухт до протяжённых песчаных побережий, здесь каждый найдёт свой идеальный уголок для отдыха. Представляем вам шесть особенно впечатляющих мест, где можно насладиться лигурийским солнцем и морем.

Пляж в Лигурии
Фото: commons.wikimedia.org by Capricornis crispus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пляж в Лигурии

Начнём с Яичного пляжа в Бальци Росси, Вентимилья. Это место, удостоенное похвалы Forbes, поражает своими уникальными камнями, напоминающими икру. Расположенный недалеко от французской границы, пляж предлагает не только прекрасный вид, но и отличный сервис, включая ресторан. Пологий песчаный вход в море делает его идеальным для семей с детьми. К тому же рядом находятся знаменитые доисторические пещеры Бальци Росси, представляющие огромную археологическую ценность.

Далее отправляемся в Сарацинскую бухту в Вариготти. Этот широкий и просторный пляж с белым зернистым песком и кристально чистой водой считается одним из самых популярных в Лигурии. Расположенный у подножия скалистого утёса Капо Ноли, он предлагает потрясающие виды. Доступ к пляжу платный, но это гарантирует чистоту и доступ к удобствам, таким как душевые.

Сан Фруттуозо ди Камольи — это настоящая жемчужина, спрятанная в укромной бухте. Добраться сюда можно либо пешком по живописным тропам, либо на лодке. Небольшой пляж окружён барами, где можно выпить кофе с видом на море. Обязательно посетите аббатство Сан-Фруттуозо, принадлежащее FAI, и полюбуйтесь его клуатром, домом капитула и церковью, а в море, недалеко от берега, находится знаменитая статуя Христа из Бездны.

Сестри-Леванте уникален своим длинным мысом и двумя совершенно разными пляжами. Бухта Басен — оживлённое место с открытым видом на море и развитой инфраструктурой, а Бухта Тишины — более уединённая и очаровательная, с прозрачной водой, пастельными домиками и рыбацкими лодками. Эта бухта, неоднократно признанная одним из самых красивых пляжей Италии, является домом для обширных лугов посидонии и получила Голубой флаг за свою экологическую ценность. Вход в бухту ограничен для сохранения её хрупкой экосистемы.

В Монтероссо находится пляж Феджина, самый большой песчаный пляж в Чинкве-Терре. Кристально чистая вода и удобное расположение прямо перед деревней делают его идеальным местом для отдыха. Прогуливаясь по тропе Чинкве-Терре, вы также обнаружите множество небольших бухт, доступных по морю или по тропам.

И, наконец, в Леричи, в заливе Поэтов, находится пляж Эко дель Маре. Этот элегантный и эксклюзивный пляжный клуб, расположенный на высоте шестидесяти метров ниже уровня улицы, предлагает райский уголок с потрясающими видами и умиротворяющей атмосферой. Доступ к пляжу платный.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Домашние животные
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало Аудио 
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Российский шоу-бизнес
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова Аудио 
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Домашние животные
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
Не выживут ни солдаты, ни машины: Восток закрыл ВСУ все пути к отступлению
Ракеты и Метеоры: как СССР хотел покорить реки и моря на подводных крыльях
Ужас на грядках: слизни вышли из тени и точат капусту до жилок
Микрошорты и панк-бунт: дочь Агутина и Варум зажгла на сцене США в дерзком образе
В Московском Молодежном театре пройдет патриотическая акция Дети помнят и гордятся!
Шесть пляжей Лигурии, которые удивят даже самого взыскательного туриста — что скрыто за их красотой?
Русский Север наносит ответный удар: борьба с ВСУ на Сумщине
ЦРУ и кошки: как американские шпионы пытались заставить кошку шпионить за СССР
Диагональные зебры, крытые парковки и новые разметки: как не утонуть в ПДД-2025
Многозадачность кажется продуктивной — пока не начнутся проблемы с мозгом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.