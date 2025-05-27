Неаполь ближе, чем вы думаете: лучшие пиццерии в Афинах

4:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В былые времена, чтобы полакомиться настоящей пиццей в Афинах, приходилось изрядно попутешествовать. Да и мало кто понимал, что такое "правильная" пицца.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

Но в последние годы ситуация кардинально изменилась. Повара и гурманы отправились в соседний Неаполь (и не только), и увидели истинный свет, попробовав пиццу из дровяной печи с хрустящим тонким тестом, пищет iefimerida.

Что такое "хорошая пицца"? Это простота и насыщенный вкус. Домашнее тесто, свежие высококачественные ингредиенты в аппетитных сочетаниях и сбалансированных пропорциях. И, конечно, мастерская выпечка. Где же все это найти? К счастью, в Афинах есть несколько мест, которые мы отобрали и рекомендуем.

Margherita Pizza Artigianale — словно в Неаполе. Аутентичное тесто ручной работы, выпекаемое в дровяной печи после нанесения ингредиентов высшего качества. Начните с Margherita caprese с томатным соусом, моцареллой и домашним песто, или Margherita di Bufala & prosciutto Parma со свежей моцареллой и настоящей пармской ветчиной.

Любителям грибов понравится Funghi selvatici с русскими белыми грибами, лисичками и золотистыми или черными трюфелями. Стоит попробовать Greca с чисто греческим характером, с сыром фета, салями и оливками.

В Flower, что на площади в Афинах, подлинную итальянскую пиццу готовили еще до того, как это стало модно. С 1970-х годов здесь наслаждаются тонким тестом, раскатанным вручную, покрытым домашним соусом из помидоров и отборными ингредиентами (моцарелла ди буффало, выдержанный пармезан, салями, копченая панчетта, прошутто и соус из трюфелей), привезенными в основном из Италии. Вариаций множество, на любой вкус.

Великолепна в своей простоте Margherita с пармезаном и чесночным маслом. Более насыщенная — с беконом и обжаренным луком, и особенно хороша та, что сочетает цуккини с креветками. Отличные и мягкие, и хрустящие пиццы deep dish (в чикагском стиле), особенно с пепперони. И, конечно, незабываемый сладкий кальцоне с соусом из маскарпоне и ореховой пралине.

Puff Daddy — небольшая пиццерия с дровяной печью, работающей без перерыва, и двориком с игровым уголком. Куски пиццы отрезают ножницами и едят, сворачивая. Что касается ингредиентов и их сочетаний, обязательно попробуйте пиццу с копченой колбасой, кремом из пармезана, моцареллой, цедрой лимона, фисташками, сыром и маслом базилика.

Не менее приятна Aromatica с домашним песто из петрушки, чесночным маслом, базиликом, помидорами черри, моцареллой и обжаренным миндалем.

В Granello, расположенном на небольшой пешеходной улице в историческом центре города, дровяная печь ежедневно выпекает сотни неаполитанских пицц, устанавливая высокую планку. Тесто готовится на закваске по традиционному рецепту и "отдыхает" не менее двух дней, а для начинки используются только продукты мелких производителей из Греции и Италии.

Выбор комбинаций — дело вкуса. Начнем с Bianca с burrata, чесноком, свежим базиликом, оливковым маслом, пармезаном и черным перцем — она великолепна даже без томатного соуса. Вкусна также Имола (ароматный картофель фри, пармезан, моцарелла, горгонзола и копченая панчетта) и Napolitana с анчоусами и каперсами.

В Napolitivo печь построена из камней, привезенных с самого Везувия, и это, безусловно, влияет на выпечку. Этот итальянский ресторан известен своими подлинными неаполитанскими пиццами и уютным стильным интерьером на пристани Флисвос. Легкое тесто, домашний томатный соус, итальянские колбасы и сыры в сочетании со свежими овощами дают восхитительный результат.

Здесь готовят классические версии, такие как Маргарита с моцареллой, пармезаном и пекорино, и Diavola с острой неаполитанской салями. Интересны и белые пиццы, то есть без соуса, например, Stracciatella с одноименным сыром, сладким перцем и сушеным инжиром.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата). Классическая моцарелла (итал. mozzarella di bufala campana) производится из молока чёрных буйволиц, однако в продаже практически всегда присутствует моцарелла из коровьего молока.

