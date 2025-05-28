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Уединённый рай: этот пляжный маршрут в Италии вас точно удивит

2:05
Туризм

Если вы мечтаете об отпуске, где нет толп, а море кристально чистое — Фриули-Венеция-Джулия станет вашим открытием. Особенно стоит обратить внимание на прибрежный район Дуино-Аурисина, расположенный всего в нескольких километрах от Триеста. Этот маршрут идеально подойдёт для летнего путешествия 2025 года — здесь вы найдёте дикие пляжи, старинные тропы, замки и полное ощущение уединённости.

пляжи Дуино
Фото: flickr.com by Sicilia!, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пляжи Дуино

Где искать тишину и красоту

Пляжи в этом регионе не такие известные, как курорты Римини или Амальфи, но зато предлагают настоящее слияние с природой. Среди них:

  • Пляж Марины и Канновелла-де-Зопполи — идеальные места для отдыха без шума и суеты.
  • Залив Систиана и Побережье варваров — завораживающие пейзажи и лазурная вода.
  • Вход бесплатный, инфраструктуры почти нет — только вы, море и мягкий шорох гальки.

Пятидневный маршрут: от замков до карстовых троп

День 1: начните с прогулки по Тропе Рильке, насладитесь видом на море, загляните в Замок Дуино и завершите день на уединённом Пляже принца.

День 2: исследуйте прибрежную пристань Дуино и отправьтесь в природный заповедник скал.

День 3: расслабьтесь в заливе Систиана и загляните в Портопиколо — уютный приморский курорт с атмосферой уюта.

День 4: проведите утро на пляже Канновелла-де-Зопполи, а затем отправляйтесь на карстовые тропы.

День 5: финал — Побережье варваров. Тишина, резкие скалы и голубая безмятежность.

Почему стоит ехать

Этот регион — выбор тех, кто устал от шума. Здесь нет золотых пляжей с шезлонгами, но зато есть настоящая Италия: дикая, честная, немного суровая — и безумно красивая.

Вас ждут незабываемые впечатления среди скрытых бухт, рыбацких деревушек и ароматов средиземноморской растительности.

Уточнения

Дуино (итал. Duino, словен. Devin, нем. Tybein, Thübein) — приморская часть коммуны Дуино-Ауризина (провинция Триест, регион Фриули-Венеция-Джулия, Италия). Лежит к северу-западу от порта Триест.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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