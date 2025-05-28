Уединённый рай: этот пляжный маршрут в Италии вас точно удивит

Если вы мечтаете об отпуске, где нет толп, а море кристально чистое — Фриули-Венеция-Джулия станет вашим открытием. Особенно стоит обратить внимание на прибрежный район Дуино-Аурисина, расположенный всего в нескольких километрах от Триеста. Этот маршрут идеально подойдёт для летнего путешествия 2025 года — здесь вы найдёте дикие пляжи, старинные тропы, замки и полное ощущение уединённости.
Пляжи в этом регионе не такие известные, как курорты Римини или Амальфи, но зато предлагают настоящее слияние с природой. Среди них:
День 1: начните с прогулки по Тропе Рильке, насладитесь видом на море, загляните в Замок Дуино и завершите день на уединённом Пляже принца.
День 2: исследуйте прибрежную пристань Дуино и отправьтесь в природный заповедник скал.
День 3: расслабьтесь в заливе Систиана и загляните в Портопиколо — уютный приморский курорт с атмосферой уюта.
День 4: проведите утро на пляже Канновелла-де-Зопполи, а затем отправляйтесь на карстовые тропы.
День 5: финал — Побережье варваров. Тишина, резкие скалы и голубая безмятежность.
Этот регион — выбор тех, кто устал от шума. Здесь нет золотых пляжей с шезлонгами, но зато есть настоящая Италия: дикая, честная, немного суровая — и безумно красивая.
Вас ждут незабываемые впечатления среди скрытых бухт, рыбацких деревушек и ароматов средиземноморской растительности.
Дуино (итал. Duino, словен. Devin, нем. Tybein, Thübein) — приморская часть коммуны Дуино-Ауризина (провинция Триест, регион Фриули-Венеция-Джулия, Италия). Лежит к северу-западу от порта Триест.
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