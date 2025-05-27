Disney пошёл ва-банк: что теперь нельзя делать в Токийском Диснейленде

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мире развлечений происходят заметные перемены: Disney не только открывает новые парки, но и меняет правила игры. Так, в Токио Диснейленд пересмотрел подход к безопасности и уважению сотрудников, а в Абу-Даби появился совершенно новый тематический курорт.

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дисней

Новое правило в Токио: гость больше не всегда прав

В парке Токио Диснейленд вступила в силу новая политика: теперь руководство может отказать в обслуживании посетителям, чьё поведение считается агрессивным или оскорбительным. Это касается в том числе домогательств со стороны клиентов к персоналу.

Такой шаг направлен на защиту работников от токсичного поведения и создание безопасной атмосферы как для гостей, так и для команды.

Теперь сотрудники парка могут чувствовать себя увереннее, зная, что их права защищены не только внутренними правилами, но и официальной политикой компании.

Что ещё запрещено

Чтобы поддерживать порядок, в парке введены дополнительные ограничения:

Без разрешения нельзя продавать или демонстрировать какие-либо товары.

Распространение информационных материалов также требует согласования.

Запрещено вешать одежду на балконах или использовать разбрызгиватели не по назначению.

Эти меры касаются как поведения гостей, так и соблюдения эстетики парка, что особенно важно для бренда с мировым именем.

Полномочия Disney: больше контроля — меньше хаоса

Компания Disney оставляет за собой право:

изменять график работы парков без предварительного уведомления;

отстранять сотрудников при необходимости;

отказывать в приёме посетителей без объяснений.

Такие условия могут вызвать вопросы, но они позволяют оперативно реагировать на любые нестандартные ситуации и поддерживать высокий стандарт обслуживания.

Открытие в Абу-Даби

Пока Токио наводит порядок, на другом конце света в Абу-Даби открылся новый тематический парк Disney.

Это событие уже вызвало интерес среди поклонников бренда и туристов, ищущих новые впечатления.

Общественная дискуссия: будет ли расширение правил?

В свете нововведений в Японии всё чаще звучат вопросы — не стоит ли внедрить такие же меры и в других парках Disney по всему миру?

Обсуждения касаются как безопасности персонала, так и новых стандартов взаимодействия с гостями.

Уточнения

Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений в Токио, находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts - подразделения компании "Уолт Дисней".



А́бу-Да́би (араб. أَبو ظَبِي‎ ) — столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби. Политический, промышленный, торговый и культурный центр страны, его вклад в ВВП ОАЭ превышает 56 % (2008).

