Disney пошёл ва-банк: что теперь нельзя делать в Токийском Диснейленде

В мире развлечений происходят заметные перемены: Disney не только открывает новые парки, но и меняет правила игры. Так, в Токио Диснейленд пересмотрел подход к безопасности и уважению сотрудников, а в Абу-Даби появился совершенно новый тематический курорт.
В парке Токио Диснейленд вступила в силу новая политика: теперь руководство может отказать в обслуживании посетителям, чьё поведение считается агрессивным или оскорбительным. Это касается в том числе домогательств со стороны клиентов к персоналу.
Такой шаг направлен на защиту работников от токсичного поведения и создание безопасной атмосферы как для гостей, так и для команды.
Теперь сотрудники парка могут чувствовать себя увереннее, зная, что их права защищены не только внутренними правилами, но и официальной политикой компании.
Чтобы поддерживать порядок, в парке введены дополнительные ограничения:
Эти меры касаются как поведения гостей, так и соблюдения эстетики парка, что особенно важно для бренда с мировым именем.
Компания Disney оставляет за собой право:
Такие условия могут вызвать вопросы, но они позволяют оперативно реагировать на любые нестандартные ситуации и поддерживать высокий стандарт обслуживания.
Пока Токио наводит порядок, на другом конце света в Абу-Даби открылся новый тематический парк Disney.
Это событие уже вызвало интерес среди поклонников бренда и туристов, ищущих новые впечатления.
В свете нововведений в Японии всё чаще звучат вопросы — не стоит ли внедрить такие же меры и в других парках Disney по всему миру?
Обсуждения касаются как безопасности персонала, так и новых стандартов взаимодействия с гостями.
Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений в Токио, находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts - подразделения компании "Уолт Дисней".
А́бу-Да́би (араб. أَبو ظَبِي ) — столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби. Политический, промышленный, торговый и культурный центр страны, его вклад в ВВП ОАЭ превышает 56 % (2008).
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