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Город без стресса: в этом уголке Европы всё работает — и люди счастливы

2:16
Туризм

Всего в часе полета от Турина находится город, который стабильно входит в топ самых счастливых мест на планете — швейцарский Цюрих. По версии Happy City Index 2025, он занимает второе место в мире, уступая лишь Копенгагену и опережая Сингапур.

Швейцария
Фото: commons.wikimedia.org by Taxiarchos228, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Швейцария

В чем же секрет такого высокого уровня счастья?

Простые вещи, которые работают идеально

Цюрих — это город, где базовые нужды решены с точностью швейцарских часов. Здесь:

  • дети с малых лет ходят в школу и детский сад одни — и это никого не пугает;
  • общественный транспорт приходит вовремя до минуты;
  • инфраструктура идеально организована;
  • цифровые госуслуги упрощают любые повседневные задачи.

Такой порядок формирует стабильную и безопасную среду, в которой легко жить без лишнего стресса.

«Цюрихская модель» основана на балансе между личной свободой и гражданской ответственностью. Это создает спокойную и упорядоченную жизнь».

Доверие начинается с детства

Один из самых поразительных аспектов жизни в Цюрихе — независимость, которую дети получают с самого раннего возраста. Здесь обычное дело — увидеть четырёхлетнего ребенка, идущего в детский сад самостоятельно.

Эта практика — не дикость, а часть культурной нормы и развития. Школы и местные власти сознательно поощряют такую самостоятельность как ключ к формированию уверенных, ответственных и адаптированных личностей.

«Дети ходят в детский сад в одиночку»

В Швейцарии это — своего рода ритуал взросления.

Город для жизни, а не выживания

Цюрих не просто красивый город — он экологичен, чист, безопасен и эффективен. Зелёные зоны, транспорт, медицина, профилактика, экологическая политика — все это работает без перебоев.

Граждане активно участвуют в общественной жизни, а муниципалитеты ведут дела прозрачно. Это укрепляет доверие и делает городскую жизнь устойчивой.

Цюрих показывает, как можно создать город, где счастье — не мечта, а повседневность.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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