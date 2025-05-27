30 дней свободы: россиянам станет проще попасть в Узбекистан — и вот как

2:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Узбекистан взял курс на упрощение въезда для граждан России, Казахстана и Азербайджана — планируется разрешить пересекать границу по внутреннему паспорту или ID-карте сроком до 30 дней. Об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе МИД республики.

Фото: adrastravel.com by Alexandra Kim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Узбекистан

"Мы работаем над упрощением въезда для граждан партнёрских стран… Сроки зависят от согласований, но страна стремится обеспечить удобное передвижение, укрепляя туризм и деловые связи", — уточнили в ведомстве.

Сейчас граждане РФ могут попасть в Узбекистан только по загранпаспорту, а при нахождении в стране дольше 15 дней — обязаны зарегистрироваться.

Въезд по внутренним паспортам пока доступен лишь в Казахстан и Киргизию. Между Узбекистаном и Киргизией уже действует договорённость о пересечении границы по ID-картам.

Перемены не только в визах

Президент Шавкат Мирзиёев ранее поручил начать переговоры с Россией и другими странами о допуске граждан по внутренним документам.

Параллельно он предложил ввести безвизовый режим для США и облегчить визовый процесс для узбекистанцев, путешествующих за океан.

Такие меры направлены на развитие туризма. В 2024 году страну посетили 870 тыс. россиян — на 20% больше, чем в прошлом. В 2025 году Узбекистан надеется принять уже 1 миллион туристов из России.

Инвестиции и взаимный интерес

Как сообщают Известия экономическое сотрудничество двух стран также выходит на новый уровень. В мае 2024 года Владимир Путин побывал в Узбекистане с визитом, были подписаны соглашения по развитию торговли, авиа- и машиностроения.

А в апреле 2025-го узбекская сторона подала заявку на присоединение к транспортному коридору "Север — Юг".

В стране работают 155 компаний с российским капиталом, активно развиваются индустриальные парки "Чирчик" и "Джизак", а Татарстан планирует открыть ещё два — в Бухаре и "Навои".

Новая логистика и общие вызовы

Узбекистан рассматривается как ключевой узел в Центральной Азии для формирования транзитных маршрутов в страны Азии и Персидского залива.

Это не только о логистике, но и об устойчивом развитии региона. Среди приоритетов — строительство малых АЭС и борьба с нехваткой воды, включая проблему осушения Арала.

"Ключевые вопросы — развитие энергетики, строительство инфраструктуры и обеспечение водными ресурсами", — пояснила научный сотрудник Дарья Сапрынская из МГУ.

Уточнения

Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Столица — Ташкент. Государственный язык на всей территории страны — узбекский, в Республике Каракалпакстан (наряду с узбекским) — каракалпакский.

