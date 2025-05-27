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Прямые рейсы и упрощённые визы для россиян: как выбрать идеальный отдых этим летом

2:30
Туризм

Лето 2025 года предоставляет российским туристам достаточно широкий, хотя и не всеобъемлющий, спектр зарубежных направлений для отдыха.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Вопреки санкциям и усложнению логистики, ряд государств сохраняют прямые авиалинии с Россией и готовы принимать гостей с упрощенными визовыми условиями, передает NewsInfo.Ru.

По словам Романа Бобылева, эксперта Общественной палаты РФ по туризму, приоритетом при выборе страны для отдыха в этом сезоне является наличие прямого авиасообщения, а не визовые правила. Даже при желании принимать туристов, некоторые страны сталкиваются с проблемой транспортной доступности — например, Тунис, открытый для россиян, но не имеющий достаточного количества рейсов. В связи с этим, лидерами становятся страны с удобным прямым авиасообщением и развитой туристической инфраструктурой.

Турция традиционно занимает первое место по популярности, предлагая разнообразие отелей для любого бюджета. Египет также пользуется высоким спросом, несмотря на ограниченное количество рейсов. Таиланд остается доступным и увеличивает частоту полетов. Вьетнам и Шри-Ланка укрепляют свои позиции благодаря увеличению числа рейсов и лояльным визовым правилам.

Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты, предлагающие высокий уровень сервиса, остаются популярными направлениями, несмотря на более высокую стоимость. Куба все еще сталкивается с нехваткой рейсов, но интерес со стороны российских туристов не угасает. Индия, Китай, Шри-Ланка, а также страны СНГ, такие как Армения, Грузия, Казахстан и Узбекистан, активно конкурируют за туристов благодаря упрощенным визовым режимам и коротким перелетам.

Важно отметить, что существенных изменений в правилах въезда по сравнению с предыдущими годами не произошло. Большинство стран по-прежнему принимают туристов либо без визы, либо с визой по прибытии. Средняя продолжительность туров, составляющая около 10 дней, делает визовые формальности малозаметными для большинства путешественников.

Отдельно стоит упомянуть Абхазию, которая стабильно входит в число самых популярных направлений для российских туристов благодаря простоте въезда и знакомой инфраструктуре.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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