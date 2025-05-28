Неповторимый Стамбул в тени: как Измир и Кайсери удивляют туристов

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция продолжает привлекать британских туристов уникальным сочетанием культурного наследия, исторических памятников и мягкого средиземноморского климата.

Фото: flickr.com by Константин Барбу, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Турция

Несмотря на устойчивую популярность Стамбула, остаётся множество недооценённых уголков страны, способных удивить даже искушённых путешественников.

Эксперты по туризму рекомендуют два направления, которые несправедливо остаются в тени: Измир на побережье Эгейского моря и Кайсери в сердце Центральной Анатолии. Оба города обещают подлинные впечатления вдали от туристических толп.

Измир — живой и непринуждённый город с богатой историей и природной красотой. Путешествие по нему стоит начать с древней Римской Агоры, затем пройтись до знаменитой Часовой башни на площади Конак и прогуляться по набережной Кордон с её захватывающими видами на море. Вечером стоит отведать свежие морепродукты в одном из ресторанов района Алсанджак или у пирса Конак.

На второй день можно отправиться в античный город Эфес, где можно прогуляться по Библиотеке Цельса и древнему театру, представляя себя на страницах истории. Не забудьте также посетить Дом Девы Марии и винодельни Урлы, где можно насладиться вкусом местных сортов вина.

Кайсери же называют "скрытой жемчужиной" Турции, которую часто обходят стороной из-за близости к более известной Каппадокии. Однако именно здесь можно испытать волшебство полётов на воздушном шаре на фоне сказочных пейзажей без туристического ажиотажа.

Среди обязательных для посещения мест — музей под открытым небом Гёреме, включённый в список ЮНЕСКО, и удивительные Долина роз и Красная долина.

Отдельного внимания заслуживает кухня региона: здесь подают знаменитые манты — турецкие пельмени, бастурму и оригинальные местные десерты, способные очаровать даже искушённого гурмана.

Уточнения

Изми́р (тур. İzmir), ранее также известный как Сми́рна (греч. Σμύρνη), — третий по численности населения (его население составляет 4 462 056 человек по состоянию на 2022 год) город в Турецкой Республике и второй по величине порт страны после Стамбула.



Ка́йсери (тур. Kayseri), Кесари́я (греч. Καισάρεια, арм. Կեսարիա [kesɑ́ɾi(j)ɑ] Кеса́рия, лат. Caesarea) или Мажа́к (грабар Մաժաք (Mažakʻ)) — город в Турции, административный центр вилайета Кайсери, у северного подножия вулкана Эрджияс.

