Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
LADA Iskra 2025 уже на дорогах: что получилось, а что снова не так
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Пять минут до вкусного утра: как приготовить овсяную кашу с кокосовым молоком и бананом
Илон Маск готовит к выпуску смартфон: Tesla может взбудоражить рынок
Детская, в которой ребёнок растёт счастливым — секрет в одном решении
Смородина на вашем участке за пару месяцев: откройте удивительный секрет размножения зелёными черенками
Хотите в старости быть здоровым и активным? Узнайте, как теннис может изменить вашу жизнь
Ричард Гир презентовал в Милане фильм про Далай-Ламу
ТОП-5 самых эпатажных автомобилей СССР

Неповторимый Стамбул в тени: как Измир и Кайсери удивляют туристов

2:01
Туризм

Турция продолжает привлекать британских туристов уникальным сочетанием культурного наследия, исторических памятников и мягкого средиземноморского климата.

Турция
Фото: flickr.com by Константин Барбу, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Турция

Несмотря на устойчивую популярность Стамбула, остаётся множество недооценённых уголков страны, способных удивить даже искушённых путешественников.

Эксперты по туризму рекомендуют два направления, которые несправедливо остаются в тени: Измир на побережье Эгейского моря и Кайсери в сердце Центральной Анатолии. Оба города обещают подлинные впечатления вдали от туристических толп.

Измир — живой и непринуждённый город с богатой историей и природной красотой. Путешествие по нему стоит начать с древней Римской Агоры, затем пройтись до знаменитой Часовой башни на площади Конак и прогуляться по набережной Кордон с её захватывающими видами на море. Вечером стоит отведать свежие морепродукты в одном из ресторанов района Алсанджак или у пирса Конак.

На второй день можно отправиться в античный город Эфес, где можно прогуляться по Библиотеке Цельса и древнему театру, представляя себя на страницах истории. Не забудьте также посетить Дом Девы Марии и винодельни Урлы, где можно насладиться вкусом местных сортов вина.

Кайсери же называют "скрытой жемчужиной" Турции, которую часто обходят стороной из-за близости к более известной Каппадокии. Однако именно здесь можно испытать волшебство полётов на воздушном шаре на фоне сказочных пейзажей без туристического ажиотажа.

Среди обязательных для посещения мест — музей под открытым небом Гёреме, включённый в список ЮНЕСКО, и удивительные Долина роз и Красная долина.

Отдельного внимания заслуживает кухня региона: здесь подают знаменитые манты — турецкие пельмени, бастурму и оригинальные местные десерты, способные очаровать даже искушённого гурмана.

Уточнения

Изми́р (тур. İzmir), ранее также известный как Сми́рна (греч. Σμύρνη), — третий по численности населения (его население составляет 4 462 056 человек по состоянию на 2022 год) город в Турецкой Республике и второй по величине порт страны после Стамбула.

Ка́йсери (тур. Kayseri), Кесари́я (греч. Καισάρεια, арм. Կեսարիա [kesɑ́ɾi(j)ɑ] Кеса́рия, лат. Caesarea) или Мажа́к (грабар Մաժաք (Mažakʻ)) — город в Турции, административный центр вилайета Кайсери, у северного подножия вулкана Эрджияс.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Недвижимость
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины Аудио 
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Наука и техника
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого Аудио 
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
Как избавиться от ворон на огороде: 7 способов вернуть контроль над участком
Живот как барабан? Эти 8 продуктов работают лучше таблеток — и вкуснее
Я русский: Павел Дуров ответил на жёсткие обвинения
Остаться без копейки в Таиланде? Легко, если забыть об одном важном моменте
Съел и вспотел: что пить, чтобы исчез целлюлит, а на душе стало легче
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вот почему ваш дом кажется неуютным — 5 предметов, от которых стоит срочно избавиться
Тайна правильной разморозки курицы: как избежать пищевых отравлений и сохранить вкус
Канчиль — маленький олень с большими секретами: что скрывает это чудо с клыками
Не верите в пользу коротких тренировок? Узнайте, как 5 минут в день улучшат ваше здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.