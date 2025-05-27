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Город, где Италия пахнет вином: почему этим летом все поедут в Эсте

2:46
Туризм

Когда Венецию(Италия) хочется узнать с новой, неочевидной стороны, стоит свернуть с туристических маршрутов и отправиться вглубь Эуганских холмов. Здесь, среди виноградников, кипарисов и узких улочек, лежит городок Эсте — тёплый, как бокал красного вина в руках старого друга.

Эуганский холм
Фото: commons.wikimedia.org by Massimiliano Piazza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эуганский холм

Город камня, истории и садов

Эсте — не просто тихий уголок на карте. Это место, где каждый метр мостовой знает свою главу из прошлого: от римской колонии ветеранов Августа до феодальных бастионов семьи Эсте.

За мощными каменными стенами скрывается одна из самых атмосферных городских набережных в регионе — Виа Маттеотти, где аркады отбрасывают мягкую тень на кафе с вином и выпечкой, а старинные лавки продают, кажется, ещё дух уходящей эпохи.

Вам обязательно стоит заглянуть в Национальный музей Атестино, чтобы понять, насколько древним был этот край — задолго до римлян здесь процветал народ венецианцев. Коллекция артефактов из Палаццо Мочениго — одна из самых полных в Северной Италии.

Архитектура Эсте

Архитектура Эсте очаровывает тем, что здесь история живёт в каждой детали. Кафедральный собор Санта-Текла хранит не только мощи блаженной Беатриче д'Эсте, но и алтарь кисти Джамбаттиста Тьеполо — масштабный и трогательный.

А за пределами стен — бескрайняя зелень. Взобраться на Монте-Чечилия или дойти до Святилища Девы Здоровья — всё равно что выпить весну до дна. Сюда идут за тишиной, светом и ощущением полного присутствия.

Что попробовать: вкусы, в которых живёт местная душа

В Эсте кухня — это продолжение пейзажа. Простая, щедрая, сытная. Здесь готовят торресано — тушёного голубя с полентой, блюдо, которое веками подавалось на фермерские праздники. Или bigoli al torchio — плотная домашняя паста с рагу из утки или кабана.

Любите дикое? Попробуйте ризотто с брускандоло — молодыми побегами хмеля, которые собирают прямо на склонах холмов. А к столу обязательно подадут копчёную рикотту и монте веронезе — оба сыра сочетаются с местным хлебом и вином почти идеально.

На закате стоит поднять бокал Serprino — лёгкого белого, которое здесь пьют и с устрицами, и с тёплым воздухом. А если вечер требует глубины — пусть это будет Fior d'Arancio DOCG, ароматный мускат, который не нуждается в десерте. Хотя и десерт тоже есть — венецианская фугасса, традиционная мягкая сдоба, которую весной выпекают повсюду.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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