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Остаться без копейки в Таиланде? Легко, если забыть об одном важном моменте

1:52
Туризм

Российские туристы в Таиланде начали сталкиваться с неожиданными финансовыми трудностями — банки массово блокируют счета и карты.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Проблема затрагивает в основном тех, кто находится в стране по туристической визе и задерживается на длительное время. Чтобы вернуть доступ к средствам, нужно полностью закрыть банковский счёт.

Исключения делаются лишь в отдельных случаях — при наличии долгосрочной визы, покупке недвижимости или браке с гражданином Таиланда.

Как пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, тревожных сигналов от туристических компаний не поступало. По его словам, массовая туриндустрия не затронута: организованные туристы приезжают на короткие сроки, не открывают местные счета и не сталкиваются с такими мерами. Он советует путешественникам полагаться на наличные деньги, чтобы избежать неприятных ситуаций за границей.

Наибольшее влияние ограничения оказывают на тех, кто остаётся в Таиланде надолго по туристической визе, но при этом не имеет легальных оснований для длительного пребывания.

Эти иностранцы рискуют попасть под подозрение со стороны банков, особенно если активно пользуются финансовыми услугами без надлежащих документов. Несмотря на это, большинство иностранцев соблюдают местные законы и вносят позитивный вклад в экономику страны.

На фоне происходящего некоторые туристы уже рассматривают возможность смены направления отдыха на осень. Одновременно в Госдуме РФ готовится новый закон, который должен предотвратить возможные проблемы при бронировании отелей за рубежом.

Эксперты надеются, что в будущем ситуация стабилизируется, а меры станут более понятными и прозрачными для туристов.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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