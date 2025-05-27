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Секреты исторического маршрута: Как провести 5 незабываемых дней в Пскове и Новгороде

3:58
Туризм

Что стоит увидеть в Новгороде и Пскове: идеальный маршрут по историческим городам в длинные выходные.

Великий Новгород
Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin hramov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Великий Новгород

День 1: Псков

Псков — один из самых древних городов России, известен своей уникальной атмосферой средневековья. Осмотрим купеческие палаты и старинные церкви.

Начать стоит с Поганкиных палат — здания-крепости XVII века, где можно увидеть выставки, а также интерьер, который погружает в атмосферу того времени.

На территории Псковского кремля расположены не только башни, но и исторические объекты, как Довмонтово городище и Приказные палаты.

Не пропустите древние фрески, сохранившиеся в Преображенском соборе и Успенской церкви.

В Пскове также стоит посетить памятник Вениамину Каверину и тематический музей, посвященный жизни этого выдающегося писателя.

День 2: Печоры и Изборск

День второй можно посвятить поездке в Изборск, крепость XIV-XVII веков. Это место с уникальными пешими маршрутами и выставками, погружает в атмосферу давно ушедших времен.

Псково-Печерский монастырь — это место не только для поклонников истории, но и для желающих увидеть пещеры и монашеские обители. Также интересен музей в деревне Сигово, посвященный народу сето.

День 3: Остров, Дно и Порхов

День можно начать с Острова — города, известного своими висячими цепными мостами XIX века. Порохов с его крепостью XIV века — идеальное место для любителей истории, правда, в данный момент она на реконструкции.

На станции Дно можно увидеть церковь и старинный вокзал царских времен, что добавляет еще больше исторического колорита.

Именно здесь Государь Николай II назначил аудиенцию председателю Временного комитета Госдумы Родзянко, однако тот не прибыл, и царский поезд двинулся во Псков, где 2 марта царь отрёкся от престола.

День 4: Пушкинские горы и Великие Луки

Пушкинские горы — не только знаменитые музеи-заповедники, но и уникальный Святогорский монастырь. День можно завершить в Великих Луках, где можно отдохнуть и насладиться видами. По пути также стоит заглянуть в Торопец, чтобы узнать еще больше о северо-западной России.

День 5: Великий Новгород

В Великом Новгороде важно посетить Кремль и Софийский собор. Особое внимание стоит уделить Церкви Спаса Преображения с фресками Феофана Грека и Церкви Феодора Стратилата, где также есть старинные граффити.

Туристические заведения Великого Новгорода

В Новгороде есть отличные места для отдыха и питания. Для тех, кто хочет попробовать традиционную русскую кухню, подойдут "Дом Берга" и "Наffига козе баян". Для любителей итальянской кухни стоит зайти в Bistro Palazzo. Вечером выбор немного ограничен, но в городе все равно можно найти уютные заведения для ужина.

Путешествие по трассе М12 "Нева"

Для тех, кто едет из Москвы в Псков, идеальный путь — платная трасса М12 "Нева". Время в пути без остановок — 9-10 часов, стоимость в выходные и праздники — около 4 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, можно чередовать платные и бесплатные участки трассы, например, бесплатная трасса от Новгорода до Вышнего Волочка проходит через Валдай и Вышневолоцкое водохранилище. Минусы — населенные пункты с ограничением скорости и фуры.

Рекомендации по заправкам

Заправки на платной трассе М12 редки, поэтому лучше заправиться заранее, выезжая с полным баком, чтобы избежать проблем с очередями.

Уточнения

Псков — город в России, в Северо-Западном федеральном округе, административный центр Псковской области.

Вениами́н Алекса́ндрович Каве́рин (настоящая фамилия Зи́льбер; 6 [19] апреля 1902, Псков, Российская империя — 2 мая 1989, Москва, СССР) — русский советский писатель, драматург и сценарист. Член литературной группы «Серапионовы братья». Лауреат Сталинской премии второй степени.

Избо́рск (в разг. речи также употребляется название Старый Изборск — для отличия от деревни Новый Изборск; исторические названия: Избореск, Сбореск, Сборск, Сборц, Изборк, Изборьско, Изборовьск, Избореск, Изборско; эст. Irboska — И́рбоска) — деревня в Печорском районе Псковской области России, один из древнейших русских городов, упоминаемый начальным летописцем как центр кривичского населения вместе со Смоленском и Полоцком.

Дно — узловая станция Октябрьской железной дороги, расположена в городе Дно Псковской области на пересечении железнодорожных линий Бологое — Псков и Санкт-Петербург — Витебск.

Михаи́л Влади́мирович Родзя́нко (9 [21] февраля 1859, с. Попасное, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния — 24 января 1924, Белград, Югославия) — русский политический деятель, лидер партии Союз 17 октября (октябристов); действительный статский советник (1906), гофмейстер Высочайшего Двора (1899).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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