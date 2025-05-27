Секреты исторического маршрута: Как провести 5 незабываемых дней в Пскове и Новгороде

Что стоит увидеть в Новгороде и Пскове: идеальный маршрут по историческим городам в длинные выходные.
День 1: Псков
Псков — один из самых древних городов России, известен своей уникальной атмосферой средневековья. Осмотрим купеческие палаты и старинные церкви.
Начать стоит с Поганкиных палат — здания-крепости XVII века, где можно увидеть выставки, а также интерьер, который погружает в атмосферу того времени.
На территории Псковского кремля расположены не только башни, но и исторические объекты, как Довмонтово городище и Приказные палаты.
Не пропустите древние фрески, сохранившиеся в Преображенском соборе и Успенской церкви.
В Пскове также стоит посетить памятник Вениамину Каверину и тематический музей, посвященный жизни этого выдающегося писателя.
День 2: Печоры и Изборск
День второй можно посвятить поездке в Изборск, крепость XIV-XVII веков. Это место с уникальными пешими маршрутами и выставками, погружает в атмосферу давно ушедших времен.
Псково-Печерский монастырь — это место не только для поклонников истории, но и для желающих увидеть пещеры и монашеские обители. Также интересен музей в деревне Сигово, посвященный народу сето.
День 3: Остров, Дно и Порхов
День можно начать с Острова — города, известного своими висячими цепными мостами XIX века. Порохов с его крепостью XIV века — идеальное место для любителей истории, правда, в данный момент она на реконструкции.
На станции Дно можно увидеть церковь и старинный вокзал царских времен, что добавляет еще больше исторического колорита.
Именно здесь Государь Николай II назначил аудиенцию председателю Временного комитета Госдумы Родзянко, однако тот не прибыл, и царский поезд двинулся во Псков, где 2 марта царь отрёкся от престола.
День 4: Пушкинские горы и Великие Луки
Пушкинские горы — не только знаменитые музеи-заповедники, но и уникальный Святогорский монастырь. День можно завершить в Великих Луках, где можно отдохнуть и насладиться видами. По пути также стоит заглянуть в Торопец, чтобы узнать еще больше о северо-западной России.
День 5: Великий Новгород
В Великом Новгороде важно посетить Кремль и Софийский собор. Особое внимание стоит уделить Церкви Спаса Преображения с фресками Феофана Грека и Церкви Феодора Стратилата, где также есть старинные граффити.
Туристические заведения Великого Новгорода
В Новгороде есть отличные места для отдыха и питания. Для тех, кто хочет попробовать традиционную русскую кухню, подойдут "Дом Берга" и "Наffига козе баян". Для любителей итальянской кухни стоит зайти в Bistro Palazzo. Вечером выбор немного ограничен, но в городе все равно можно найти уютные заведения для ужина.
Путешествие по трассе М12 "Нева"
Для тех, кто едет из Москвы в Псков, идеальный путь — платная трасса М12 "Нева". Время в пути без остановок — 9-10 часов, стоимость в выходные и праздники — около 4 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, можно чередовать платные и бесплатные участки трассы, например, бесплатная трасса от Новгорода до Вышнего Волочка проходит через Валдай и Вышневолоцкое водохранилище. Минусы — населенные пункты с ограничением скорости и фуры.
Рекомендации по заправкам
Заправки на платной трассе М12 редки, поэтому лучше заправиться заранее, выезжая с полным баком, чтобы избежать проблем с очередями.
Псков — город в России, в Северо-Западном федеральном округе, административный центр Псковской области.
Вениами́н Алекса́ндрович Каве́рин (настоящая фамилия Зи́льбер; 6 [19] апреля 1902, Псков, Российская империя — 2 мая 1989, Москва, СССР) — русский советский писатель, драматург и сценарист. Член литературной группы «Серапионовы братья». Лауреат Сталинской премии второй степени.
Избо́рск (в разг. речи также употребляется название Старый Изборск — для отличия от деревни Новый Изборск; исторические названия: Избореск, Сбореск, Сборск, Сборц, Изборк, Изборьско, Изборовьск, Избореск, Изборско; эст. Irboska — И́рбоска) — деревня в Печорском районе Псковской области России, один из древнейших русских городов, упоминаемый начальным летописцем как центр кривичского населения вместе со Смоленском и Полоцком.
Дно — узловая станция Октябрьской железной дороги, расположена в городе Дно Псковской области на пересечении железнодорожных линий Бологое — Псков и Санкт-Петербург — Витебск.
Михаи́л Влади́мирович Родзя́нко (9 [21] февраля 1859, с. Попасное, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния — 24 января 1924, Белград, Югославия) — русский политический деятель, лидер партии Союз 17 октября (октябристов); действительный статский советник (1906), гофмейстер Высочайшего Двора (1899).
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.