Стало известно, сколько россияне согласны заплатить за семейный отдых этим летом.
Опрос KP. RU показал, что наши соотечественники готовы отдать до 180 тысяч рублей.
В 2023 году эта цифра была 120,3 тысячи рублей.
За эти два года часть тех, кто летний отпуск собирается сидеть дома или на даче, немного уменьшилась: в мае 2023 года таких было 36%, а сейчас — ровно треть (33%).
А вот 14% этим летом не собираются отдыхать вовсе.
Какие же реальные траты на отдых летом-2025?
Кстати, почти 50% опрошенных в летние месяцы семьёй не уезжают из своих городов.
Ранее мы писали, как туристам на машине побыстрее проехать через проверки на Крымском мосту и далее на южный полуостров для отдыха.
Еги́пет (араб. مصر [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (جمهورية مصر العربية [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.