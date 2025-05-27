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Сколько русские готовы заплатить за отдых летом-2025? Актуальные цены и направления

1:28
Туризм

Стало известно, сколько россияне согласны заплатить за семейный отдых этим летом.

Девушка на пляже
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на пляже

Опрос KP. RU показал, что наши соотечественники готовы отдать до 180 тысяч рублей.

В 2023 году эта цифра была 120,3 тысячи рублей.

За эти два года часть тех, кто летний отпуск собирается сидеть дома или на даче, немного уменьшилась: в мае 2023 года таких было 36%, а сейчас — ровно треть (33%).

А вот 14% этим летом не собираются отдыхать вовсе.

Какие же реальные траты на отдых летом-2025?

  • Россия — 130 700 рублей (+3,1% к прошлому лету)
  • Турция — 148 000 рублей (+5,5%)
  • Египет — 203 600 рублей (+10%)
  • Абхазия — 118 350 рублей (+9,2%)
  • ОАЭ — 233 450 рублей (+28%)
  • Таиланд — 165 900 рублей (-9,3%)
  • Китай — 173 200 рублей (-24%).

Кстати, почти 50% опрошенных в летние месяцы семьёй не уезжают из своих городов.

Ранее мы писали, как туристам на машине побыстрее проехать через проверки на Крымском мосту и далее на южный полуостров для отдыха. 

Уточнения

 
 Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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