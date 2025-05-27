Японский сад в Коудене: что скрыто за его удивительной красотой

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Японский сад, будь то с его гравийным покрытием, миниатюрными чайными павильонами, каменными светильниками или изогнутыми мостиками, насыщен глубоким смыслом в каждой детали.

Фото: commons.wikimedia.org by Abdeaitali, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Японский сад

В Коудене (Великобритания) посетители могут просто насладиться гармонией такого ландшафта, ощутив спокойствие и порядок. Этот сад обязан своим появлением вдохновению и средствам Эллы Кристи, неутомимой путешественницы, которая пригласила японского мастера Таки Ханду для преобразования болотистых участков у замка Коуден.

После десятилетия кропотливой реставрации, завершившейся в 2023 году, за процессом следил профессор Масао Фукухара, лауреат золотой медали и обладатель главного приза престижной выставки цветов в Челси. Садовые владения раскинулись среди лесных массивов и пологих возвышенностей, где цветут сакуры, клены и дубы. Прогуливаясь по тропе Кристи-Уок, можно увидеть гигантские листья индийского ревеня, сердцевидную листву кацуры и нежные лепестки гималайского мака, колышущиеся на ветру. В рамках мастер-классов предлагаются занятия по цианотипии и кинцуги, японскому искусству восстановления керамики.

Сад открыт ежедневно, за исключением вторников. Стоимость посещения: для взрослых — 9,85 фунтов стерлингов, для пенсионеров — 8,75 фунтов стерлингов, для детей — 5,75 фунтов стерлингов, The Guardian.

Уточнения

Са́кура (яп. さくら, яп. 桜, стар. 櫻) — собирательное название 11 видов и нескольких сортов деревьев подсемейства Сливовые (лат. Prunoideae) и подрод вишни (лат. Prunus subg Cerasus); часто обозначает вишню мелкопильчатую (Prunus serrulata).

