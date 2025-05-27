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Летний отдых под угрозой: туристы в Анталье столкнулись с неожиданной опасностью

1:39
Туризм

Идиллия летнего отдыха в Анталье может быть нарушена нашествием комаров. Туристы и местные жители жалуются на полчища кровососущих насекомых, атакующих с наступлением темноты. Открытые окна стали роскошью, а спокойный сон — мечтой. Социальные сети пестрят жалобами, а объёмы обработки территорий муниципалитетами, по мнению многих, недостаточны.

Анталья
Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анталья

В то время как крупные отели стараются создать комфортные условия для своих гостей, проблема комаров в регионе остаётся серьезной. Эксперты предупреждают, что в жарком и влажном климате Антальи контроль над популяцией комаров и других насекомых — вопрос не только комфорта, но и общественного здоровья.

Особую тревогу вызывает риск распространения малярии. Специалисты напоминают, что до развития туризма Анталья была регионом с обширными болотистыми территориями, благоприятными для размножения малярийных комаров. Высокая температура и стоячая вода создают идеальные условия для их развития, а малярийный микроб активно размножается при температуре выше 27 градусов.

Эксперты призывают к строгой борьбе с комарами, подчёркивая, что малярия — серьёзное и потенциально смертельное заболевание. Они указывают на необходимость устранения скоплений стоячей воды, которые являются ключевым фактором в развитии комаров, однако, судя по растущему числу жалоб, эти призывы пока не находят должного отклика. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Анта́лья также Анта́лия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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