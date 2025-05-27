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Шокирующая встреча с акулой и лужи крови: британская туристка рассказала о смертельной битве на Ямайке

1:04
Туризм

26-летняя британская туристка рассказала в беседе с Daily Mail об ужасе, который ей пришлось пережить во время отдыха на Ямайке, когда она повстречалась с акулой.

Акула
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Акула

Девушка купалась вместе с сестрой в море и не подозревала об опасности, как вдруг хищник подплыл к ней и вцепился клыками в руку.

"Кровь была всюду. Я думала, что умру", — призналась девушка.

Сестра помогла потерпевшей выбраться на берег. Безымянный палец жертвы хищника превратился в кровавое месиво, и в местной больнице врачи были бессильны что-либо сделать. Туристке пришлось лететь домой, чтобы уже в Великобритании ею занимались медики. Как выяснилось позже, акула разорвала девушке сухожилия, связки и нервы в безымянном пальце и мизинце.

"Я благодарна за то, что осталась жива, и очень благодарна за то, что у меня есть рука. Мне предстоит долгий путь восстановления, но я настроена позитивно и верю, что справлюсь с этим", — рассказала британка.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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