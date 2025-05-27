Шокирующая встреча с акулой и лужи крови: британская туристка рассказала о смертельной битве на Ямайке

26-летняя британская туристка рассказала в беседе с Daily Mail об ужасе, который ей пришлось пережить во время отдыха на Ямайке, когда она повстречалась с акулой.
Девушка купалась вместе с сестрой в море и не подозревала об опасности, как вдруг хищник подплыл к ней и вцепился клыками в руку.
"Кровь была всюду. Я думала, что умру", — призналась девушка.
Сестра помогла потерпевшей выбраться на берег. Безымянный палец жертвы хищника превратился в кровавое месиво, и в местной больнице врачи были бессильны что-либо сделать. Туристке пришлось лететь домой, чтобы уже в Великобритании ею занимались медики. Как выяснилось позже, акула разорвала девушке сухожилия, связки и нервы в безымянном пальце и мизинце.
"Я благодарна за то, что осталась жива, и очень благодарна за то, что у меня есть рука. Мне предстоит долгий путь восстановления, но я настроена позитивно и верю, что справлюсь с этим", — рассказала британка.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.