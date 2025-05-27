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Трещины времени: спасут ли Святую Софию до следующего удара?

Туризм

Стоя под сводами Собора Святой Софии, архитектор Хасан Фырат Дикер смотрит на купол, золотые мозаики и синие фрески с серафимами. Он знает: перед ним не просто архитектурный шедевр, а объект, за которым наблюдает весь мир.

Собор Святой Софии
Фото: flickr.com by Pedro Szekely, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Собор Святой Софии

«Мы несём ответственность не только перед этим зданием, но и перед мировой общественностью», — говорит Дикер, указывая на туристов, преклоняющихся на бирюзовых коврах.

Хрупкий великан

Построенная в 537 году, Святая София прошла через смену империй и религий. После землетрясения 558 года купол обрушился. С тех пор здание — мозаика реставраций, каждая из которых оставляла свой след.

Сегодняшний купол держится на четырёх колоннах разной толщины — в этом и заключается одна из главных угроз.

«Эти возвраты из разных эпох создали отложения на поверхности купола... Сейчас мы знаем, что он уже не идеальная сфера», — поясняет архитектор.

Недавнее землетрясение магнитудой 6,2 встряхнуло прибрежную зону Стамбула. Дикер сразу выехал на осмотр памятника.

Опасения были не напрасны: Турция находится на активных тектонических разломах. В случае сильного удара под угрозой окажется не только купол, но и минареты, а также опорные арки здания.

Новый этап спасения

Под руководством Дикера начался один из самых масштабных реставрационных проектов в современной Турции. Команда специалистов будет укреплять главный купол, минареты, несущие колонны и подземные опоры.

Также планируется снять защитные покрытия с купола и, возможно, открыть скрытые османские фрески под слоями штукатурки.

Реставрация проходит при условии, что здание останется открытым для публики. Уже установлены специальные навесы, защищающие от дождя и палящего солнца.

«Те, кто приезжают сюда, должны иметь возможность увидеть как можно больше из "Святой Софии"», — подчёркивает Дикер.

История в опасности

С момента повторного превращения собора в мечеть в 2020 году объект снова оказался в центре общественного внимания.

Решение суда вызвало резкую реакцию ЮНЕСКО, напомнившую, что у «Софии» — универсальная культурная миссия.

Впереди у команды — работа с «цифровым двойником» купола и изучение трещин, накопленных веками.

Цель — не просто сохранить здание, а уберечь его от разрушения при следующем толчке.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul,) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Основан под названием Византион (др.-греч. Βυζάντιον) на мысе Сарайбурну около 660 года до н. э. Располагается также на историческом Великом шёлковом пути.

Реставра́ция (лат. restauratio — восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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