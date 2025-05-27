Куда сбежать от всего: эти три места в Австрии покажут вам природу, которую не найти в путеводителях

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Собираетесь летом в Австрию и не знаете, с чего начать маршрут? Расскажу вам о трёх местах, которые не просто впечатлили — они остались со мной навсегда. Это не туристические клише, а локации, которые дают настоящее ощущение величия природы. Если вы планируете отпуск, обязательно включите их в маршрут.

Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Альпы

Ущелье Лихтенштейнкламм — красота в чистом виде

Это ущелье стало для нас настоящим открытием. Одно из самых эффектных мест, что мы видели в Австрии. Билет стоит около 14 евро — и оно того стоит.

У входа — большая парковка, сам маршрут не длинный — около 1,5 км, но местами узкий, со ступеньками и мостиками. В конце пути вас встречает мощный водопад — почти сказочный финал этой прогулки.

Да, маршрут не кольцевой, возвращаться придётся тем же путём. Иногда это даже плюс: по пути назад вы замечаете то, что не успели рассмотреть раньше.

Водопады Кримль — природная сила, от которой не уйти

Даже если вы не фанат "смотреть на воду", Кримль заставит вас замолчать. Эти водопады — одни из самых высоких в Европе.

Потоки воды буквально оглушают, но это гудение oddly приятно: оно вытесняет все мысли, даже о рабочем телефоне.

Водопады находятся в национальном парке Высокий Тауэрн. Парковки есть, но в сезон они заполняются быстро — туристов много.

Вход платный, подъём по маршруту потребует усилий, особенно если захотите дойти до верхней точки. Но виды с каждого уровня по-настоящему захватывают.

Где угодно, но в Альпах

Выбрать третье место было сложно. Честно? Каждое наше австрийское приключение было по-своему невероятным. Альпы — это чистая эмоция.

Тут главное — быть готовым к погодным капризам и выбирать маршрут под свою физическую форму. А дальше… просто идите. В любой точке будет красиво.

"Австрия — это когда ты стоишь перед горами и забываешь, зачем достал телефон".

Уточнения

Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich,) — государство в Центральной Европе, многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием. Столица — Вена. Государственный язык — немецкий.

