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Паника по поводу массового закрытия отелей в Турции: узнайте, что на самом деле происходит

1:17
Туризм

Информация о массовом закрытии турецких отелей вызвала обеспокоенность в туристической сфере. Однако, по словам представителя Pegas Touristik, паника преждевременна. Орхан Санджар объяснил, что сообщения о тысячах опечатанных гостиниц связаны с плановой работой по приведению их в соответствие с новыми требованиями.

Турецкий отель
Фото: web.archive.org by Антон Никифоров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турецкий отель

Ранее сообщалось, что Министерство туризма Турции закрыло около 4000 объектов размещения, которые не успели получить необходимые сертификаты, несмотря на наличие разрешений от местных властей. Дело в том, что в 2021 году отелям было достаточно одобрения муниципалитетов, но позже ввели обязательную национальную сертификацию.

Санджар считает, что масштабы проблемы часто преувеличиваются. Он подчеркнул, что отели не закрывают внезапно. Им предоставляется время на устранение выявленных недочётов, и временное закрытие — это мера, применяемая к тем, кто не успел завершить этот процесс в установленный срок. Таким образом, речь идёт не о массовом закрытии, а о процессе приведения отелей в соответствие с новыми стандартами.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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