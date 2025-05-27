Культурный лайфхак: где искать бесплатные замки и музеи Франции уже в эти выходные

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы знали, что в первое воскресенье месяца Франция открывает двери сотен музеев и памятников — и совершенно бесплатно? Ивелин, регион с богатейшей историей и наследием, не стал исключением. Уже в это воскресенье, 1 июня 2025 года, вы сможете бесплатно посетить десятки культурных жемчужин — если знаете, куда идти.

Фото: commons.wikimedia by Anonimage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Донжон Венсенского замка, Франция

Культурный маршрут на первое воскресенье

Ивелин славится не только Версальским дворцом, который и сам завораживает в любое время года (особенно с октября по март, когда вход туда бесплатный), но и множеством других исторических локаций.

В эту дату вас ждут 78 объектов, открывающих двери без билета — от музеев до замков и памятников.

Однако важно помнить: не все места бесплатны круглый год. Многие национальные памятники открываются бесплатно только с января по март и с ноября по декабрь.

Поэтому, если вы планируете прогулку по культурным маршрутам, июнь — шанс попасть туда, где обычно платно.

Что важно учесть

Некоторые достопримечательности закрыты на реставрацию или технические работы.

Есть музеи, которые не участвуют в акции никогда.

Поэтому внимательно сверяйтесь со списком перед поездкой — он подскажет, куда точно стоит заглянуть.

Как говорится, какими бы умными мы ни были, мы все равно пользуемся случаем бесплатно пройтись по музеям в первое воскресенье месяца.

Так почему бы не устроить себе мини-путешествие по следам французской истории, не потратив ни евро?

Что вас может ждать

Версаль, конечно, вне конкуренции,

но также — маленькие замки, тихие музеи и малоизвестные усадьбы,

где меньше туристов, но атмосферы ничуть не меньше.

Просто выберите интересующее направление и отправляйтесь навстречу открытиям — бесплатным, но бесценным.

Уточнения

Ивели́н (фр. Yvelines,) — департамент на севере центральной части Франции, один из департаментов региона Иль-де-Франс. Административный центр — Версаль.

