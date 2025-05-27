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Европейские авиапассажиры в опасности: новые правила могут лишить их компенсации за задержки рейсов

1:06
Туризм

Европейские авиапассажиры могут столкнуться с изменениями в правилах получения компенсаций за задержки рейсов. Еврокомиссия рассматривает возможность значительного увеличения минимального времени задержки, необходимого для получения выплаты. Если предложение будет принято, то вместо нынешних 3 часов порог может вырасти до 5—12 часов в зависимости от дальности полёта.

Аэропорт в Гамбурге
Фото: commons.wikimedia.org by Medvedev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт в Гамбурге

По мнению экспертов, это приведёт к тому, что большинство пассажиров, столкнувшихся с серьёзными задержками, потеряют право на компенсацию. Защитники прав потребителей опасаются, что авиакомпании смогут избежать выплат в 80% случаев, когда сейчас пассажиры имеют право на возмещение.

Инициатива вызвала критику со стороны представителей Германии. Они подчёркивают, что большинство задержек, с которыми сталкиваются пассажиры, укладываются в промежуток от 2 до 4 часов, а новое правило лишит их возможности получить компенсацию за причинённые неудобства.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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