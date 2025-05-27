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Министры на борту: в Болгарии проводят необычный эксперимент с поездом 3671

1:34
Туризм

27 мая, во вторник, из Софии в Бургас отправится необычный скорый поезд под номером 3671. Этот рейс, запланированный на 5 часов 33 минуты, станет своеобразным испытанием для Министерства транспорта. На борту будут находиться министры и чиновники, которые лично проследят за ходом эксперимента.

Поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Поезд

Поезд, состоящий из локомотива Siemens и двух вагонов, включая вагон-бистро, будет двигаться по особому расписанию. Оно предусматривает прохождение станций, где обычно проводятся проверки тормозов и другие регламентные работы. Однако, в данном случае, поезд будет следовать, отступая от стандартных процедур, установленных Исполнительным агентством "Железнодорожная администрация".

Подготовка к этому рейсу также отличается повышенным вниманием. Поезд должен быть сформирован не позднее, чем за 40 минут до отправления, тщательно вычищен, кондиционирован, а туалеты укомплектованы всем необходимым.

По информации из источников, знакомых с ситуацией, движение поезда будет осуществляться с особыми мерами предосторожности. Предполагается, что перед ним на расстоянии 10-15 километров не должно быть других составов, чтобы не нарушить график. Сотрудникам Национальной компании железнодорожной инфраструктуры (НКЖИ) дано указание обеспечить поезду наивысший приоритет, что обычно применяется только к грузовым перевозкам.

Уточнения

Софи́я (болг. Со́фия [ˈsɔfijə], от греч. σοφία — мастерство, мудрость) — столица и крупнейший город Болгарии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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