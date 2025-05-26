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Июльская колонна в Париже: подарок памяти, полный исторических ироний

2:25
Туризм

Июльская колонна, собранная из двух дюжин бронзовых секций, скрепленных болтами, слегка покачивается на ветру.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Франции

Это создает ощущение нахождения на носу корабля, откуда открывается захватывающая панорама Парижа: Монмартр, Дефанс, Эйфелева башня, собор Нотр-Дам. 

Колонна возведена на месте бывшей тюрьмы Бастилии и посвящена, в первую очередь, Июльской революции, известной как "Три Славных дня". В июле 1830 года парижане восстали против короля Карла X, "глубоко реакционного монарха, в котором парижане больше не видели своего правителя, стремящегося подавить свободу слова", как отмечает администратор памятника Эмерик Пениге де Стаутц.

Эта революция привела к Июльской монархии и восшествию на престол Луи-Филиппа, герцога Орлеанского. Он решил увековечить память погибших в июле 1830 года, воздвигнув памятник на месте бывшей Бастилии. Строительство началось в следующем году, и в основание должен был быть помещен фонтан-слон, задуманный Наполеоном. В 1840 году останки 504 жертв "Трех Славных дней" были перенесены в склеп памятника.

Восемнадцать лет спустя Луи-Филипп стал жертвой новой революции.

"Со временем его режим ожесточился и закостенел, что привело к восстанию в Париже в феврале 1848 года", — добавляет администратор.

Франция вновь стала республикой, положив начало Второй республике. Второе хранилище, аналогичное первому, содержит останки 196 погибших во время революции 1848 года.

Ирония заключается в том, что Июльская колонна, связанная с Луи-Филиппом, теперь отмечает падение его режима.

"Июльская колонна — это символ свободы в движении, в завоевании", — заключает Эмерик Пениге де Стаутц, и не случайно площадь Бастилии часто является отправной или конечной точкой демонстраций.

Посещение Июльской колонны возможно только в субботу и воскресенье в сопровождении экскурсовода. Билет дает доступ к склепам, где можно увидеть винтовую лестницу, пишет lepoin.

Уточнения

Панорама — вид на местность с большой глубиной обозреваемого пространства и широким углом обзора.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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