Июльская колонна в Париже: подарок памяти, полный исторических ироний

Июльская колонна, собранная из двух дюжин бронзовых секций, скрепленных болтами, слегка покачивается на ветру.
Это создает ощущение нахождения на носу корабля, откуда открывается захватывающая панорама Парижа: Монмартр, Дефанс, Эйфелева башня, собор Нотр-Дам.
Колонна возведена на месте бывшей тюрьмы Бастилии и посвящена, в первую очередь, Июльской революции, известной как "Три Славных дня". В июле 1830 года парижане восстали против короля Карла X, "глубоко реакционного монарха, в котором парижане больше не видели своего правителя, стремящегося подавить свободу слова", как отмечает администратор памятника Эмерик Пениге де Стаутц.
Эта революция привела к Июльской монархии и восшествию на престол Луи-Филиппа, герцога Орлеанского. Он решил увековечить память погибших в июле 1830 года, воздвигнув памятник на месте бывшей Бастилии. Строительство началось в следующем году, и в основание должен был быть помещен фонтан-слон, задуманный Наполеоном. В 1840 году останки 504 жертв "Трех Славных дней" были перенесены в склеп памятника.
Восемнадцать лет спустя Луи-Филипп стал жертвой новой революции.
"Со временем его режим ожесточился и закостенел, что привело к восстанию в Париже в феврале 1848 года", — добавляет администратор.
Франция вновь стала республикой, положив начало Второй республике. Второе хранилище, аналогичное первому, содержит останки 196 погибших во время революции 1848 года.
Ирония заключается в том, что Июльская колонна, связанная с Луи-Филиппом, теперь отмечает падение его режима.
"Июльская колонна — это символ свободы в движении, в завоевании", — заключает Эмерик Пениге де Стаутц, и не случайно площадь Бастилии часто является отправной или конечной точкой демонстраций.
Посещение Июльской колонны возможно только в субботу и воскресенье в сопровождении экскурсовода. Билет дает доступ к склепам, где можно увидеть винтовую лестницу, пишет lepoin.
Панорама — вид на местность с большой глубиной обозреваемого пространства и широким углом обзора.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.