Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русскому парню в Осетии не дали пойти на СВО защищать родину: он оказался злостным мигрантом
Время открытий: запустили программу скидок для летнего отдыха на греческих островах
Уникальные отечественные разработки в медицине, промышленности и экологии: всё готово к практическому применению
История любви длиной в век: зоопарк празднует неожиданное событие
Как с таким можно жить: Дана Борисова раскритиковала жениха Бородиной
Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года
Как превратить скучный фарш в гастрономический шедевр: рецепт рыбных котлет, который стоит попробовать
Прожить до 100 без спортзала: эта привычка важнее, чем тренировки
Искусственный интеллект вышел на стройку, в больницы и на поля — что скрывает Липецкая область

Путешественники в панике: как не привезти из отпуска неожиданных "гостей"

2:16
Туризм

Кажется странным, но если вы путешествуете и заботитесь о чистоте своих вещей, первым делом после заселения положите багаж… в ванну. Да, именно туда. После волны нашествия постельных клопов в 2023 году — особенно сильного в Париже — эксперты уверены: ванная в отеле — одно из самых безопасных мест для чемодана.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

Почему это работает?

Клопы прячутся в текстиле: матрасах, шторах, коврах, а ванная — это стерильная, гладкая и легко очищаемая поверхность.

Там у паразитов просто нет укрытий. Поэтому размещение чемодана в ванной сразу же после заезда помогает избежать заражения одежды и багажа.

"Каждый раз, когда я заезжаю в отель, ставлю багаж в ванной, у входа или на любой твёрдой поверхности, подальше от кровати и ковра. Так я снижаю риск прихватить клопов с собой домой", — делится личным правилом писатель и основатель Just Packed Лидия Мансел.

Она также советует оставлять записку для горничных, чтобы чемодан не перемещали.

"Иногда персонал кладёт сумку на полку — а это уже потенциальное укрытие для насекомых. Я пишу записку, чтобы чемодан остался на месте". — подчеркивает Мансел.

Что ещё стоит знать?

Министерство здравоохранения Нью-Йорка рекомендует:

  • Проверить швы на матрасе, углы кровати и спинки мебели.
  • Не класть багаж на пол или мягкую мебель.
  • По возможности использовать чемоданы из твёрдых материалов — клопам труднее в них закрепиться.

Если вы находитесь в отеле всего одну-две ночи, не стоит распаковывать вещи — держите их в чемодане, лучше в ванной.

Советы от тех, кто уже сталкивался с проблемой

"После того как муравьи забрались в мой рюкзак, а клопы испортили отпуск, я стала хранить багаж в ванной. Это — самая чистая зона номера благодаря регулярной уборке", — признаётся путешественница и директор Parklink Даниэль Кларк.

Для дополнительной защиты она протирает поверхности антибактериальными салфетками перед тем, как положить чемодан.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда. Около 40 тысяч видов из более 50 семейств.

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Домашние животные
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе Аудио 
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Недвижимость
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше Аудио 
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Последние материалы
Как превратить скучный фарш в гастрономический шедевр: рецепт рыбных котлет, который стоит попробовать
Прожить до 100 без спортзала: эта привычка важнее, чем тренировки
Искусственный интеллект вышел на стройку, в больницы и на поля — что скрывает Липецкая область
Ястреб выучил правила дорожного движения — но не ради ПДД
Завещание гения балета: что оставил после себя великий Григорович и кто получит его миллионы
Проверка на алкоголь обернулась неожиданным результатом — но водитель оказался трезв
Путешественники в панике: как не привезти из отпуска неожиданных "гостей"
Собаки, которым доверяют детей — эти породы знают, что такое нежность
Брутальный лебедь-шипун: почему этот пернатый носит звание символа любви
Маслом кашу не испортишь — но двигатель закипит от такого подхода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.