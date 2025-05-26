Путешественники в панике: как не привезти из отпуска неожиданных "гостей"

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кажется странным, но если вы путешествуете и заботитесь о чистоте своих вещей, первым делом после заселения положите багаж… в ванну. Да, именно туда. После волны нашествия постельных клопов в 2023 году — особенно сильного в Париже — эксперты уверены: ванная в отеле — одно из самых безопасных мест для чемодана.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Почему это работает?

Клопы прячутся в текстиле: матрасах, шторах, коврах, а ванная — это стерильная, гладкая и легко очищаемая поверхность.

Там у паразитов просто нет укрытий. Поэтому размещение чемодана в ванной сразу же после заезда помогает избежать заражения одежды и багажа.

"Каждый раз, когда я заезжаю в отель, ставлю багаж в ванной, у входа или на любой твёрдой поверхности, подальше от кровати и ковра. Так я снижаю риск прихватить клопов с собой домой", — делится личным правилом писатель и основатель Just Packed Лидия Мансел.

Она также советует оставлять записку для горничных, чтобы чемодан не перемещали.

"Иногда персонал кладёт сумку на полку — а это уже потенциальное укрытие для насекомых. Я пишу записку, чтобы чемодан остался на месте". — подчеркивает Мансел.

Что ещё стоит знать?

Министерство здравоохранения Нью-Йорка рекомендует:

Проверить швы на матрасе, углы кровати и спинки мебели.

Не класть багаж на пол или мягкую мебель.

По возможности использовать чемоданы из твёрдых материалов — клопам труднее в них закрепиться.

Если вы находитесь в отеле всего одну-две ночи, не стоит распаковывать вещи — держите их в чемодане, лучше в ванной.

Советы от тех, кто уже сталкивался с проблемой

"После того как муравьи забрались в мой рюкзак, а клопы испортили отпуск, я стала хранить багаж в ванной. Это — самая чистая зона номера благодаря регулярной уборке", — признаётся путешественница и директор Parklink Даниэль Кларк.

Для дополнительной защиты она протирает поверхности антибактериальными салфетками перед тем, как положить чемодан.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда. Около 40 тысяч видов из более 50 семейств.



Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

