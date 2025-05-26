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Туристы в панике: Turkish Airlines начнёт штрафовать за поспешность в самолёте — вот почему

2:09
Туризм

Теперь в Турции можно нарваться на штраф просто за то, что слишком рано встал со своего кресла после посадки самолёта. Пассажирам, решившим потянуться к багажу, пока их ряд ещё не готов к выходу, может грозить штраф в размере 70 долларов (около 52 фунтов стерлингов). Инициатива направлена на борьбу с "вспыльчивыми" туристами, которые спешат покинуть самолёт, нарушая правила безопасности.

Салон самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон самолета

Новый подход к дисциплине на борту

"Согласно правилам, авиакомпании обязаны напоминать пассажирам о необходимости пристегнуть ремни во время и после посадки, пока самолёт не займёт парковочное положение, и чётко указывать, что о любом нарушении будет сообщено в авиационные власти и будет наложен штраф", — заявило Турецкое управление гражданской авиации.

Ранее большинство пассажиров сразу же отстёгивались после приземления и устремлялись в проход, надеясь одними из первых забрать багаж.

Теперь такой порыв может стоить денег — власти серьёзно взялись за дисциплину в салоне.

Что предложили авиакомпании?

Предложено, чтобы даже после того, как погаснет сигнал "пристегнуть ремни", пассажиры оставались на своих местах до момента, когда их ряд будет готов к выходу.

Правило уже начали рассматривать такие крупные перевозчики, как Turkish Airlines, Emirates и Qatar Airways.

Борьба с "воротными паразитами"

Поспешность на борту — не единственная привычка, раздражающая авиакомпании. В США, например, начали борьбу с так называемыми "gate lice" — пассажирами, которые толпятся у выхода на посадку, надеясь проскользнуть первыми.

American Airlines уже тестирует технологию, которая блокирует посадку пассажирам, сканирующим билеты до объявления их группы.

Во время испытаний в аэропортах Альбукерке, Тусона и Вашингтона, такие попытки сопровождались звуковым сигналом, а сотрудники видели на экране предупреждение. Их задача — вежливо отодвинуть нетерпеливого путешественника.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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