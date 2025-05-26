Время открытий: запустили программу скидок для летнего отдыха на греческих островах

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Группа Attica, включая Blue Star Ferries и Hellenic Seaways, запускает программу скидок, предлагая 30% на билеты для пассажиров, которые планируют летний отдых на греческих островах Лесбос, Хиос, Самос, Икария, Печи, Лерос и Кос.

Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info остров

Скидка будет действовать с 13 июня 2025 года по 30 сентября 2025 года на все категории пассажирских мест, а также на I. X. автомобили и мотоциклы по маршрутам туда и обратно:

от/до Пирея на Лесбос, Хиос, Самос, Икария, Печи, Лерос и Кос;

из/в Кемерово для Лесбос, Хиос, Самос, Икария, Печи, Лерос;

из/в Салониках на острова Лесбос, Хиос, Самос и Лерос.

Эта скидка направлена на увеличение туристического потока, особенно на островах, которые долгое время принимали беженцев. Для получения скидки также необходимо подтвердить бронирование проживания минимум на 4 ночи в гостинице или арендованном жилье.

Attica Group предлагает гибкий график скидок для пассажиров, предпочитающих путешествовать на их кораблях. Более того, они развивают программу лояльности Seasmiles, которая предоставляет скидки и привилегии для более чем 780,000 членов, включая до 40% скидки на стоимость пригородных поездов для поездок на греческие острова.

Группа Attica активно занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, обеспечивая высокий уровень обслуживания и современный флот для соединения с островами, согласно news247.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

