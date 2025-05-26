Август лидирует: стало известно, какие направления москвичи выбирают для лета

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето всё ближе, и москвичи уже активно расписывают отпуск. Куда поехать, сколько потратить, что предпочесть: море, горы или домашний уют — об этом рассказало совместное исследование hh.ru и сервиса «Островок».

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Самые горячие направления

Как сообщает сайт Москва 24 на вершине списка российских локаций оказались Краснодарский край, Алтай и Санкт-Петербург.

За пределами страны пальму первенства держит Турция, следом идут Италия и Таиланд. В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Беларусь, Абхазия, Китай и Вьетнам.

Как отдыхают и что выбирают

Исследование показало, что 55% москвичей предпочитают пляжный отдых. Но не всё сводится к морю и солнцу: 48% любят активные форматы — походы и велотуры.

Ещё 31% интересуются экскурсионными поездками, 29% — выбирают спа и санатории. А 28% и вовсе не уезжают — остаются дома или едут на дачу.

Когда берут отпуск

Наиболее популярным месяцем для отпуска ожидаемо стал август — его выбрали 54% опрошенных. Далее идут июль (50%) и сентябрь (36%).

Чуть меньше желающих отправиться на отдых в июне (31%) и мае (25%). А вот январь оказался наименее востребованным: его указали лишь 5% респондентов.

Кто и сколько тратит на летний отдых

Финансовые ожидания москвичей сильно разнятся. Около трети (32%) планируют потратить на поездку более 100 тысяч рублей.

Ещё 17% пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже знает, сколько готов вложить в отдых:

12% — 40–60 тысяч рублей

12% — 80–100 тысяч

11% — 20–40 тысяч

10% — 60–80 тысяч

6% — до 20 тысяч

Как не испортить каникулы детям

Пока взрослые бронируют туры, детям предстоят каникулы. По словам психолога Ренаты Бахтеевой, главное — не забыть, что отдых должен быть в удовольствие именно ребёнку.

«Важно выбирать занятия, которые нравятся ребёнку, а также чередовать отдых и творчество», — советует она.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем".

