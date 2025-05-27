Скорость звука? Дайте что-то посерьёзнее: новый лайнер шокирует мир авиации

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Туризм

Первый полет Bombardier Global 8000: новый рекорд в авиации
Bombardier Global 8000 — самый быстрый гражданский самолёт в мире, который недавно продемонстрировал свою способность преодолевать звуковой барьер во время испытаний.

Bombardier BD-700-1A10
Фото: commons.wikimedia by Allen Zhao is licensed under GNU Free Documentation License
Bombardier BD-700-1A10

Это не просто очередной представитель бизнес-авиации, а настоящий шаг в будущее авиационной индустрии.

Технические характеристики

Global 8000 обладает максимальной скоростью 0,94 М, что примерно соответствует 1126 км/ч, а его крейсерская скорость составляет 0,92 М (около 1067 км/ч). Это позволяет ему перелетать огромные расстояния без промежуточных посадок: до 14 800 км при скорости 0,85 М с 8 пассажирами на борту.

При скорости 0,92 М самолёт может преодолеть расстояние до 7800 км. Такие показатели делают Bombardier Global 8000 идеальным выбором для межконтинентальных перелётов с максимальной комфортностью и минимальными временными затратами.

Вместимость и конфигурация салона

Салон Global 8000 способен вмещать до 19 человек и разделён на четыре зоны: кабинет для переговоров, рабочая зона, зона отдыха и спальня. Это позволяет обеспечить идеальные условия для работы, отдыха и сна в полёте.

Увеличенная кухня и контейнеры для продуктов добавляют ещё больше удобства для пассажиров на борту.

Особенности кабины

Одной из уникальных особенностей этого самолёта является высота кабины, которая составляет всего 2900 футов (менее 900 метров). Это обеспечит пассажирам комфорт, близкий к условиям на земле, даже на больших высотах. Кроме того, для уменьшения эффекта джетлага в кабине используется циркадная подсветка, что помогает синхронизировать биоритмы и минимизировать усталость после долгих перелётов.

Коммерческая эксплуатация

Ожидается, что коммерческая эксплуатация Bombardier Global 8000 начнётся уже в конце этого года. Это будет настоящий прорыв в области бизнес-авиации, который значительно ускорит время перемещений между странами и континентами, при этом сохраняя максимальный комфорт для пассажиров.

Уточнения

Bombardier Global Express — большой сверхдальнемагистральный административный самолёт, производимый компанией Bombardier Aerospace на заводе компании в г. Торонто. В настоящее время выпускаются три варианта модели: Global Express, Global 5000 и Global 6000. 

Джетла́г (англ. jet lag: jet «реактивный самолёт» + lag «запаздывание»), синдром смены часового пояса — рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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