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Туристам на заметку: идеальный самолёт для дальних перелётов

2:28
Туризм

Первый полёт Bombardier Global 8000: новый рекорд в авиации
Bombardier Global 8000 — самый быстрый гражданский самолёт в мире, который недавно продемонстрировал свою способность преодолевать звуковой барьер во время испытаний.

самолёт Bombardier Global 7500
Фото: commons.wikimedia by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
самолёт Bombardier Global 7500

Это не просто очередной представитель бизнес-авиации, а настоящий шаг в будущее авиационной индустрии.

Global 8000 обладает максимальной скоростью 0,94 М, что примерно соответствует 1126 км/ч, а его крейсерская скорость составляет 0,92 М (около 1067 км/ч), что позволяет перелетать огромные расстояния без промежуточных посадок: до 14 800 км при скорости 0,85 М с 8 пассажирами на борту.

При скорости 0,92 М самолёт может преодолеть расстояние до 7800 км. Такие показатели делают Bombardier Global 8000 идеальным выбором для межконтинентальных перелётов с максимальной комфортностью и минимальными временными затратами.

Салон Global 8000 способен вмещать до 19 человек и разделён на четыре зоны: кабинет для переговоров, рабочая зона, зона отдыха и спальня. Это позволяет обеспечить идеальные условия для работы, отдыха и сна в полёте. Увеличенная кухня и контейнеры для продуктов добавляют ещё больше удобства для пассажиров на борту.

Одной из уникальных особенностей этого самолёта является высота кабины, которая составляет всего 2900 футов (менее 900 метров). Это обеспечит пассажирам комфорт, близкий к условиям на земле, даже на больших высотах.

Кроме того, для уменьшения эффекта джетлага в кабине используется циркадная подсветка, что помогает синхронизировать биоритмы и минимизировать усталость после долгих перелётов.

Ожидается, что коммерческая эксплуатация Bombardier Global 8000 начнётся уже в конце этого года. Это будет настоящий прорыв в области бизнес-авиации, который значительно ускорит время перемещений между странами и континентами, при этом сохраняя максимальный комфорт для пассажиров.

Уточнения

Bombardier Global Express — большой сверхдальнемагистральный административный самолёт, производимый компанией Bombardier Aerospace на заводе компании в г. Торонто. В настоящее время выпускаются три варианта модели: Global Express, Global 5000 и Global 6000.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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