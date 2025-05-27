Место отдыха — землянка, в меню — фронтовая каша: эта экспедиция удивит даже бывалых туристов

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2:13
Туризм

Экспедиция "Непокорённые" пройдет с 28 июня по 12 июля 2026 года и охватит ключевые исторические маршруты от Псковщины до Бреста. Главная цель проекта — погрузить молодежь в контекст исторической памяти и показать значимость подвигов во времена Великой Отечественной войны.

монумент, Брестская крепость
Фото: commons.wikimedia by Alexxx Malev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
монумент, Брестская крепость

Маршрут экспедиции включает посещение таких знаковых мест, как поселок Идрица, Полоцко-Лепельская и Ивенецко-Налибокская зоны, мемориальный комплекс Хованщина и, конечно, Брест — город-герой, ставший символом стойкости и мужества.

В первый год планируется участие 40 человек, которые будут отобраны на конкурсной основе. Участники экспедиции смогут не только посетить исторические места, но и погрузиться в условия партизанского быта — жильё и питание будут приближены к реальной жизни партизан.

Программа будет насыщена мастер-классами, лекциями, "парадом партизан" и другими культурными мероприятиями, чтобы каждый участник почувствовал историческую атмосферу тех лет.

Предполагаемая сумма на реализацию проекта составляет 3 миллиона рублей. Основные затраты будут связаны с первым этапом — строительством землянок, где участники будут жить во время экспедиции.

Также для успешной реализации проекта планируется привлечение партнеров и спонсоров, таких как Росмолодежь, лесхозы и другие организации, поддерживающие сохранение исторической памяти.

Идея экспедиции "Непокорённые" родилась в 2022 году на Поклонной горе в Москве, а в 2025 году к её реализации подключились донецкая молодежь.

Старт экспедиции был дан в России 9 мая на Саур-Могиле, а в Белоруссии 12 мая в Бресте. В рамках проекта участвуют 40 человек из России и 20 из Белоруссии.

К региональным мероприятиям подключится более 10 тысяч человек, что позволит расширить масштаб и глубину культурно-исторического влияния.

Уточнения

Пско́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Сау́р-Моги́ла — курган в Горловском районе Донецкой области. Одна из высот Донецкого кряжа (277,9 м). На вершине кургана находились сторожевой казацкий пост, укрепления Миус-фронта. После Великой Отечественной войны на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. Курган входит в состав регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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