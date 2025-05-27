Мадейра — не рай для всех. Идеальное место для отдыха, как его любят описывать в путеводителях, стремительно превращается в арену противостояния. Местные жители больше не готовы молчать: туристов обвиняют в разрушении островного уклада и вытеснении коренного населения.
"Да, мы уважаем бизнес, но если сейчас не остановить это безумие, остров потеряет свою душу!" — с возмущением заявил бывший глава регионального правительства Альберту Жуан Жардим.
Именно он стал инициатором резкой критики в адрес массового туризма на праздновании Дня предпринимателя. По его словам, Мадейра теряет свою уникальность, превращаясь в дешевый курорт для шумных толп. Наибольшее недовольство вызывает рост краткосрочной аренды — туристы буквально "захватывают" жилье, вытесняя местных из их собственных домов.
"Мы не можем позволить себе превратиться в дешёвый курорт для толп неразборчивых путешественников!" — подчеркнул Жардим, настаивая на сохранении статуса "премиального направления".
Тем временем региональные власти стараются сгладить волну недовольства. Они напоминают, что действует строгий "Туристический план управления", ограничивающий число гостиничных мест — не более 40 тысяч до 2027 года. Это, по их словам, делает Мадейру уникальной в Португалии.
Но успокаивает ли это жителей? Вряд ли. В Фуншале, столице региона, в сезон невозможно пройти по улицам — столько приезжих. Цены на продукты и жильё подскочили до невообразимого уровня, а размеренный ритм жизни растворяется в шуме и суете.
Если тенденция сохранится, Мадейра рискует повторить судьбу Венеции или Барселоны, где жители уже открыто протестуют против засилья туристов. Те, кто мечтает о безмятежном отдыхе среди скал и субтропиков, рискуют столкнуться не только с восхитительными пейзажами, но и с холодной неприязнью со стороны местных.
Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим.
Португа́лия (порт. Portugal, [puɾtuˈɡaɫ]), официальное название — Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa [ʀɛˈpublikɐ purtuˈɡezɐ]) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.