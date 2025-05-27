Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда ждать снижения ключевой ставки? Прогнозы экспертов в цифрах
Не кремом единым: летний уход, о котором никто не говорит вслух
Фары потускнели, но не из-за ламп: одна мелочь лишает вас обзора ночью
Подкармливаете картошку навозом? Узнайте, почему это может быть опасно
Обед по талонам: как функционировали столовые на советских предприятиях
Накипь в чайнике атакует! Лимонная кислота вступает в бой без уксуса и запахов
Секретный коктейль для тли: смешай это — и забудь о вредителях
Гурам Амарян сделал предложение руки и сердца: что известно про его возлюбленную?
Депрессия подкралась незаметно: 3 правила, которые помогут вам её избежать

Мадейра тонет в туристах: почему райский остров превращается в дешёвый курорт

2:21
Туризм

Мадейра — не рай для всех. Идеальное место для отдыха, как его любят описывать в путеводителях, стремительно превращается в арену противостояния. Местные жители больше не готовы молчать: туристов обвиняют в разрушении островного уклада и вытеснении коренного населения.

Остров Бали
Фото: commons.wikimedia.org by Emma THERY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Остров Бали

"Да, мы уважаем бизнес, но если сейчас не остановить это безумие, остров потеряет свою душу!" — с возмущением заявил бывший глава регионального правительства Альберту Жуан Жардим.

Именно он стал инициатором резкой критики в адрес массового туризма на праздновании Дня предпринимателя. По его словам, Мадейра теряет свою уникальность, превращаясь в дешевый курорт для шумных толп. Наибольшее недовольство вызывает рост краткосрочной аренды — туристы буквально "захватывают" жилье, вытесняя местных из их собственных домов.

"Мы не можем позволить себе превратиться в дешёвый курорт для толп неразборчивых путешественников!" — подчеркнул Жардим, настаивая на сохранении статуса "премиального направления".

Тем временем региональные власти стараются сгладить волну недовольства. Они напоминают, что действует строгий "Туристический план управления", ограничивающий число гостиничных мест — не более 40 тысяч до 2027 года. Это, по их словам, делает Мадейру уникальной в Португалии.

Но успокаивает ли это жителей? Вряд ли. В Фуншале, столице региона, в сезон невозможно пройти по улицам — столько приезжих. Цены на продукты и жильё подскочили до невообразимого уровня, а размеренный ритм жизни растворяется в шуме и суете.

Если тенденция сохранится, Мадейра рискует повторить судьбу Венеции или Барселоны, где жители уже открыто протестуют против засилья туристов. Те, кто мечтает о безмятежном отдыхе среди скал и субтропиков, рискуют столкнуться не только с восхитительными пейзажами, но и с холодной неприязнью со стороны местных.

Уточнения

Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим.

Португа́лия (порт. Portugal, [puɾtuˈɡaɫ]), официальное название — Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa [ʀɛˈpublikɐ purtuˈɡezɐ]) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Домашние животные
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало Аудио 
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Недвижимость
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше Аудио 
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова Заявление Мерца по дальнобойным ракетам дорого обойдётся Германии Любовь Степушова На Орешник — 18-й пакет санкций: Запад снова ударит Россию только бумажкой Дмитрий Плотников
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Родителям готовят неприятный сюрприз: штрафы за безответственность резко вырастут
Запад просчитался дважды: профессор из США назвал причины провала против России
Учёные потрясли мир: вся наша реальность может быть пузырём в океане других измерений
Больше никаких однотипных блюд: как засолить рыбу, чтобы она стала незабываемой на вашем столе
Бородина шокирована новостью об отправке в тюрьму султана Сулеймана
Авто СССР. ЛуАЗ-969 — вездеход для настоящих мужиков
Сначала залили чуть больше, потом — запах, ошибка на панели и поездка в сервис
Усадьбы Москвы готовят интерактивный аттракцион: погружение будет полным
Переросла рассада? Не выбрасывайте — спасите и получите урожай без потерь
Скрытый чемпион зала: этот тренажёр жжёт жир лучше беговой дорожки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.