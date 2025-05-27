Мадейра тонет в туристах: почему райский остров превращается в дешёвый курорт

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мадейра — не рай для всех. Идеальное место для отдыха, как его любят описывать в путеводителях, стремительно превращается в арену противостояния. Местные жители больше не готовы молчать: туристов обвиняют в разрушении островного уклада и вытеснении коренного населения.

Фото: commons.wikimedia.org by Emma THERY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Остров Бали

"Да, мы уважаем бизнес, но если сейчас не остановить это безумие, остров потеряет свою душу!" — с возмущением заявил бывший глава регионального правительства Альберту Жуан Жардим.

Именно он стал инициатором резкой критики в адрес массового туризма на праздновании Дня предпринимателя. По его словам, Мадейра теряет свою уникальность, превращаясь в дешевый курорт для шумных толп. Наибольшее недовольство вызывает рост краткосрочной аренды — туристы буквально "захватывают" жилье, вытесняя местных из их собственных домов.

"Мы не можем позволить себе превратиться в дешёвый курорт для толп неразборчивых путешественников!" — подчеркнул Жардим, настаивая на сохранении статуса "премиального направления".

Тем временем региональные власти стараются сгладить волну недовольства. Они напоминают, что действует строгий "Туристический план управления", ограничивающий число гостиничных мест — не более 40 тысяч до 2027 года. Это, по их словам, делает Мадейру уникальной в Португалии.

Но успокаивает ли это жителей? Вряд ли. В Фуншале, столице региона, в сезон невозможно пройти по улицам — столько приезжих. Цены на продукты и жильё подскочили до невообразимого уровня, а размеренный ритм жизни растворяется в шуме и суете.

Если тенденция сохранится, Мадейра рискует повторить судьбу Венеции или Барселоны, где жители уже открыто протестуют против засилья туристов. Те, кто мечтает о безмятежном отдыхе среди скал и субтропиков, рискуют столкнуться не только с восхитительными пейзажами, но и с холодной неприязнью со стороны местных.

Уточнения

Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим.



Португа́лия (порт. Portugal, [puɾtuˈɡaɫ]), официальное название — Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa [ʀɛˈpublikɐ purtuˈɡezɐ]) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе.

