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Остров Поркероль без авто: секрет уединённого рая на юге Франции, который нужно посетить

2:19
Туризм

Поркероль — остров, который по праву называют уголком Средиземноморского рая. Сюда приезжают за спокойствием, уединением и природной гармонией.

порт Поркероль, Франция
Фото: commons.wikimedia by Hyerestourisme, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
порт Поркероль, Франция

В году здесь более 300 солнечных дней, а яркие пейзажи делают каждую прогулку по острову особенной. Добраться до Поркероля можно только на лодке или пароме, что позволяет сохранить его уникальную атмосферу тишины и уединения.

Это крупнейший остров архипелага Иль-д'Иер, известный своими природными богатствами. Здесь — более 50 километров велосипедных маршрутов и пешеходных троп, проложенных через живописные леса, тенистые виноградники и прибрежные пляжи. Эти тропы идеально подходят для неспешных прогулок или активных велопоездок.

Любителям пляжного отдыха особенно полюбятся Плайя-де-ла-Куртад и Плайя-д'Аржан — известные своей мягкой белой галькой и кристально чистой водой. Остров также предлагает разнообразные морские развлечения: от подводного плавания до каякинга и парусного спорта. Уникальное подводное биоразнообразие делает Поркероль одним из лучших мест для дайвинга на юге Франции.

Климат здесь мягкий и комфортный, а сочетание природы и ландшафтов делает остров идеальным направлением для пар, семей и тех, кто ищет активный, но размеренный отдых. Весь остров находится под строгой экологической защитой: движение автомобилей запрещено, благодаря чему здесь царит тишина, а воздух — по-настоящему чист.

Добраться до острова можно на пароме из Ла-Торре-Фондю, а далее — пешком или на велосипеде. Такой формат передвижения позволяет погрузиться в природу и по-настоящему насладиться каждой деталью островной жизни.

Особую атмосферу создают и культурные события, среди которых особенно популярен ежегодный джазовый фестиваль. Он проходит под открытым небом и дополняет природную идиллию нотами живой музыки.

Поркероль — это место, где человек и природа живут в редком согласии. Здесь можно отдохнуть от суеты, насладиться солнцем, морем и тишиной.

Уточнения

Поркеро́ль (фр  Ile de Porquerolles) — французский остров, расположенный в Средиземном море у побережья Ривьеры между Марселем и Ниццей. Крупнейший остров Йерских островов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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