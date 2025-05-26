Путешествия под угрозой: кто ещё отменил рейсы в Россию и что делать пассажирам

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1:53
Туризм

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила часть рейсов в Москву из-за введённых ограничений на работу столичных аэропортов.

Turkish airlines
Фото: www.flickr.com by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Turkish airlines

Серьёзные коррективы в расписание были внесены в ночь на 26 мая, что сказалось на работе сразу трёх московских аэропортов — Домодедово, Внуково и Жуковского.

Из-за ограничений до 60% рейсов прилетают с опозданием или вовсе отменены. Особенно пострадала регулярность рейсов Turkish Airlines, которая в срочном порядке аннулировала полёты в популярные направления — Стамбул и Анталью. Были отменены рейсы из аэропорта Внуково, а также обратные рейсы из этих турецких городов в Домодедово.

Наряду с Turkish Airlines, изменения затронули и других перевозчиков. Так, AZAL отменила рейсы из Баку, а Qanot Sharq — из Ташкента, оба направления должны были прибыть в Домодедово. Общая картина показывает резкое сокращение международных рейсов в московские аэропорты.

Туроператоры и представители авиакомпаний уже начали оценивать ситуацию и разрабатывать альтернативные варианты. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и ожидать уточнённой информации о новых времени вылета и посадки. Возможно изменение маршрутов или перенос в другие аэропорты.

Стоит отметить, что днем ранее, в ночь с 25 на 26 мая, Turkish Airlines также уже отменила несколько рейсов из Санкт-Петербурга в Турцию, что может свидетельствовать о более широкомасштабной корректировке международных направлений.

Пока точных сроков восстановления нормального расписания не озвучено. Пассажирам остаётся сохранять спокойствие и быть на связи с авиаперевозчиками и турагентствами.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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