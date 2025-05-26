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Аэрофлот СССР: как из Москвы добирались в Магадан

2:24
Туризм

Перелёт Москва — Магадан в советское время был настоящим путешествием через всю страну: от столицы европейской части СССР до сурового северо-востока.

Аэрофлот
Фото: commons.wikimedia.org by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аэрофлот

В условиях отсутствия развитой дорожной сети и огромных расстояний авиация была чуть ли не единственным способом добраться до Колымы. И здесь ключевую роль играл, конечно же, Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания мира того времени.

Как добирались

Из Москвы в Магадан в 1970–1980-х годах можно было улететь на широкофюзеляжном Ил-62 или дальнемагистральном Ту-154, а в более ранние годы — на Ту-104 или даже Ан-10. Путь занимал от 8 до 10 часов чистого времени, но часто сопровождался промежуточными посадками — например, в Новосибирске, Иркутске или Якутске — для дозаправки и пересадки.

Особенности полёта

  • Длительность: до 12–14 часов с пересадками.
  • Питание на борту: обязательный горячий обед, булочка, чай — строго по расписанию.
  • Одежда: пассажиры часто летели в шубах — не только из-за климата, но и потому, что в салонах могло быть прохладно.
  • Билеты: цена фиксированная и, по советским меркам, высокая, особенно для простого рабочего — около 70–100 рублей (при средней зарплате в 120–150 руб).

Обслуживание

Несмотря на дальность маршрута, обслуживание старались держать на уровне: стюардессы в форме, стандартные наборы еды, улыбки и… объявления по громкой связи с лёгким шипением. Были и свои реалии — задержки, турбулентность, да и комфорт далёк от современного.

Но в Магадан из Москвы всё равно летели — по делам, в командировки, по распределению и просто домой. И это было событие.

Полёт в Магадан из Москвы на борту "Аэрофлота" в СССР — это не просто маршрут, а настоящий перелёт через полстраны, полный приключений, пересадок и аромата котлет из бортового питания. Несмотря на сложности, для многих это был шанс преодолеть огромные расстояния и остаться в одной большой стране — где Москва и Магадан были связаны не только небом, но и судьбами людей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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