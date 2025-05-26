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Сколько стоили билеты на поезд в СССР в 70-х?

1:55
Туризм

Путешествие поездом в Советском Союзе было самым доступным и привычным способом передвижения на большие расстояния.

Купе
Фото: commons.wikimedia.org by M Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Купе

Электрички, пассажирские и скорые поезда соединяли огромную страну от Балтики до Тихого океана. Билеты были доступны почти каждому, и поездка на поезде была не просто транспортом, а целым событием — с кипятком из титана, проводницей в синем фартуке и бутербродами с яйцом, заботливо собранными из дома.

Цены на железнодорожные билеты регулировались государством и были фиксированными. Всё зависело от типа вагона и расстояния.

Например:

  • Проезд в плацкартном вагоне из Москвы в Ленинград стоил около 5 рублей.
  • Билет на купе по тому же маршруту — около 10 рублей.
  • Дальний маршрут вроде Москва — Владивосток обходился в 25-30 рублей в плацкарте и до 50 — в купе.

Имелась и жестянка — сидячие вагоны или общие, где можно было доехать за сущие копейки, но ценой комфорта. На таких местах ездили солдаты, студенты и командировочные, которым надо было сэкономить.

Железные дороги СССР славились пунктуальностью, а сервисом — ну, как получится. Зато всё было стабильно: расписание висело в вестибюле, кипяток всегда был, и на каждой станции продавали пирожки, яйца вкрутую и солёные огурцы.

Поезда в СССР были не просто транспортом — они были частью жизни, маршрутом судьбы, социальным лифтом и местом народных диалогов в одном купе. Билеты стоили разумно, и благодаря этому миллионы людей могли путешествовать по огромной стране.

До сих пор многие вспоминают эти поездки с теплотой — пусть и без вай-фая, но зато с душой и куском докторской колбасы в дорожной сумке.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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