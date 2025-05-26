Сколько стоили билеты Аэрофлота в 70-х годах?

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Советском Союзе полёт на самолёте считался делом серьёзным и почти праздничным — особенно для тех, кто отправлялся в путешествие впервые.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911

Билеты на рейсы "Аэрофлота" продавались по фиксированным государственным ценам, которые не зависели от сезона, спроса или дня недели. Однако стоили они немало — особенно на дальние расстояния — и зачастую были доступны не каждому.

Стоимость перелёта напрямую зависела от расстояния между городами. Например, билет из Москвы в Ленинград (около 650 км) обходился примерно в 13-15 рублей. Полёт в Сочи стоил около 25-30 рублей, а билет в Новосибирск — уже около 50-60. Настоящим испытанием для кошелька был рейс в Магадан — около 90-100 рублей в один конец.

С учётом того, что средняя зарплата в СССР в 70-х годах составляла порядка 120-150 рублей в месяц, путешествие на самолёте приравнивалось к дорогостоящему мероприятию. Чаще всего в самолётах летали военные, чиновники, партийные работники, учёные, а также граждане по служебным командировкам и распределениям.

Простые граждане чаще предпочитали поезд — дешевле, пусть и дольше.

Авиабилеты в СССР были стабильны по цене, но не всегда доступны большинству. Тем не менее, "Аэрофлот" обеспечивал связность огромной страны, и для многих поездка по воздуху становилась настоящим событием — чуть ли не на всю жизнь.

Сегодня, вспоминая те полёты, многие говорят не о комфорте, а о масштабе: пересечь несколько тысяч километров за сутки — тогда это действительно казалось чудом.

Уточнения

«Аэрофлот» — общее наименование советской гражданской авиации, находящейся с 1932 года в ведении Главного управления гражданского воздушного флота, а с 1964 по 1992 год — Министерства гражданской авиации СССР.

