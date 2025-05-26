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Поезд Баку — Ленинград: маршрут от Каспия до Балтики

1:34
Туризм

Путь от солнечного Баку до прохладного Ленинграда — один из самых впечатляющих железнодорожных маршрутов Советского Союза.

Поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поезд

Этот поезд связывал южные берега Каспийского моря с северной столицей, проходя через множество республик и городов. Для многих пассажиров такая поездка становилась настоящим путешествием через разные климатические зоны и культуры.

Маршрут и особенности

Поезд преодолевал более 3 000 километров и делал остановки в крупных городах: Тбилиси, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, и наконец, Ленинград. Путь занимал около двух суток.

Вагоны — преимущественно плацкартные и купейные, с обязательным кипятком и стандартным набором советского сервиса: пирожки на станциях, чай в подстаканниках и неизменное ощущение единства огромной страны.

Пассажиры могли встретить друг друга в коридоре вагона, обменяться историями о солнечном Кавказе или дождливом Северо-Западе, насладиться пейзажами — от горных хребтов до бескрайних равнин.

Поезд Баку — Ленинград был не просто транспортом, а символом связи между югом и севером СССР. Он объединял разные народы и климатические зоны, демонстрируя масштабы и многообразие страны.

Хотя сегодня такой маршрут уже исторический, воспоминания о нём сохраняются в сердцах тех, кто хоть раз пересёк на нём всю страну — от тёплого Каспия до холодной Невы.

Уточнения

Баку́ (азерб. Bakı, МФА: [bɑˈcɯ]) — столица и крупнейший город Азербайджанской Республики. Крупный промышленный, экономический и научно-технический центр Закавказья, а также самый крупный порт на Каспийском море и самый большой по численности населения город на Кавказе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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