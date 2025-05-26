Маленький рай у моря, где не нужны машины: где в Пелопоннесе спряталась настоящая Греция

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Там, где скалы обрываются в лазурные воды Мессинского залива, а горные тропы ведут к древним руинам, прячется один из самых аутентичных уголков Лаконии — деревня Кипарис. Этот небольшой прибрежный рай с белыми двухэтажными домиками и кристально чистыми бухтами способен затмить даже самые известные курорты.

Фото: commons.wikimedia.org by Patrice78500, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревня Кипарисси

Деревня на краю мира

Чтобы попасть в Кипарис, нужно преодолеть извилистую дорогу от Спарты, местами узкую и утомительную. Но финальный вид на сверкающее море и уютные белые дома у берега стоит каждого километра.

Деревня разделена на три поселения, и первым вас встретит Кран — старейшая её часть, расположенная не у моря.

Главная жизнь кипит на пляже, где расположены таверны, кафе и та самая картинка, которая часто мелькает на открытках. Метрополис — самая "туристическая" часть, с жильём и удобствами.

До 1970-х годов сюда можно было добраться только по воде, и этот отпечаток изоляции до сих пор сохраняет атмосферу нетронутости.

Именно в Кипарисе в прошлом году снимали сериал "Вардианос — Спорка" — экранизацию рассказа Александроса Пападиамантеса. Место идеально подошло по духу.

Где гулять и чем любоваться

Лучший способ прочувствовать Кипарис — оставить машину и просто идти пешком. Узкие улочки, кипарисы, сосны, цветущие дворы — каждый шаг как в прошлое.

Поднимитесь к старинному храму Асклепия в Кифантонах — здесь, среди камней, по желобам раньше текла тёплая горная вода.

А вечером обязательно отправляйтесь к часовне Святого Георгия. Прогулка вдоль побережья на закате — редкий момент, когда вы почувствуете настоящее единение с природой.

Именно здесь в 1997 году проводили время Принцесса Диана и Доди Аль-Файед - перед самой их трагической гибелью.

Пляжи и бухты

В самой деревне — два пляжа: Малый и Большой Песок. Оба покрыты галькой, с пологим входом и чистой, спокойной водой. В двух километрах — пляж Агия Кириаки с тёплой водой и отличным дном для снорклинга.

А в 20 км находится пляж Фокиано — один из самых красивых на всём Пелопоннесе. Для владельцев лодок — бухты Дримискос, Влигада и Балонгери.

Где поесть и выпить

В Марицеле и Пирсе — идеальный кофе у моря. Рыбу и морепродукты подают в Плос и Cavo Cortia, а любителям мяса стоит заглянуть в Арки или Такура.

Непринуждённый обед в Метро — отличное решение. Обязательно попробуйте лаконийскую пасту гогкес и пирожки калцунья.

Уточнения

Лако́ния (греч. Λακωνία) — ном в Греции, в южной части Пелопоннеса. Омывается заливами Месиниакос и Лаконикос, историческая область в Древней Греции. На севере граничила с Аркадией, на западе с Мессенией.



Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, или леди Ди; 1 июля 1961, Сандрингемский дворец, Сандрингем, Норфолк, Восточная Англия, Англия, Великобритания — 31 августа 1997, XIII округ Парижа, XIII округ Парижа, Франция) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского. Её общественная деятельность и стиль в одежде сделали её международной иконой и снискали огромную популярность.

