Неочевидная Франция: здесь вы найдёте тишину, красоту и вдохновение

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы думаете, что уже видели всё во Франции, Луара способна вас удивить. Этот регион хранит в себе историю, тишину, природу и гастрономические радости — и делает это со вкусом. Мы собрали 10 локаций, которые стоит включить в маршрут по Луаре в 2025 году. Проверьте, сколько из них вы уже знаете — и сколько предстоит открыть.

Фото: commons.wikimedia.org by Astery009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дворец Фонтенбло

Что стоит увидеть в Луаре

1. Шато-де-Сюлли-сюр-Луар

Средневековый замок с настоящим рвом, гобеленами и садами, где каждый уголок дышит историей. Актуальные выставки и фестивали в рамках программы Ambassador делают его особенно живым.

2. Мен-сюр-Луар

Город с душой: замок, старинные дома и атмосферные улочки, по которым хочется просто гулять. Здесь нет спешки — только покой и красота прошлого.

3. Цветочный парк у Источника

Оазис для тех, кто любит садовую эстетику. Тема дня: розы, фонтаны, мини-зоопарк и сам источник Луары. Отличное место и для детей, и для уединения.

4. Орлеан

Жанна д'Арк, готический собор, берега Луары под защитой ЮНЕСКО и настоящий ритм города — от рынков до уличных кафе. Сюда хочется вернуться.

5. Жьен

Фаянсовый город, где можно увидеть, как создаются знаменитые изделия. Обязательно поднимитесь на мост Пон-де-Жьен — виды завораживают.

6. Шатонеф-сюр-Луар

Скромный и уютный, этот город очаровывает своей простотой. Тут нет туристических толп — только вы, Луара и звуки природы.

7. Ла-Бос

Иногда самые неприметные места оказываются самыми живыми. Просторные поля, деревни и ритм, в котором живёт настоящая Франция.

8. Сен-Бенуа-сюр-Луар

Место для души. Аббатство, где хочется просто побыть в тишине, погулять и почувствовать, что ты — часть чего-то большего.

9. Музей изящных искусств в Орлеане

От средневековья до современности. Планируется выставка импрессионистов — не пропустите! Идеально для тех, кто хочет вдохновения и новых взглядов.

10. Орлеанский канал

Тихая аллея вдоль воды, где можно ехать на велосипеде или просто идти пешком. Птицы, баржи, цветы — идеальное место для неспешного отдыха.

Уточнения

Орлеа́н (фр. Orléans,) — город и коммуна во Франции, административный центр департамента Луаре и Центрального региона. Главный город исторической области Орлеане. Расположен на реке Луара, в 130 км к юго-западу от Парижа.



Луа́ра (фр. Loire, брет. Liger, окс. Léger, лат. Liger) — самая длинная река во Франции, протяжённостью 1012 км, что составляет более одной пятой площади Франции, в то время как её средний расход воды составляет лишь половину от расхода воды Роны.

