Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сыр без коровы: что сделать с желтками, чтобы заменить пармезан и удивить всех
Продажи запчастей по-новому: как интернет меняет привычки водителей и бизнес
Солнце, макияж и кожа: что происходит, когда используешь тональный крем на пляже
Соседову исполнилось 57 лет: почему критик остался равнодушным к празднику и не получил ни одного подарка?
От колонии к климату: почему пингвины влияют на облака над Антарктидой
Так начиналась история миллиардера: в 17 лет он уже удивил университет — теперь это весь мир
Эти улицы Марселя обойдутся вам в целое состояние: узнайте, сколько там стоит квадратный метр
Прожить полжизни и не увидеть: цветы, которые цветут раз в полвека
Трамвай против автобуса: почему в СССР рельсовый вагон оставался королём городского транспорта

Этот пляж в Бретани выглядит как Карибы — и почти никто о нём не знает

2:18
Туризм

Удивительно, но чтобы оказаться на пляже с белоснежным песком и бирюзовой водой, не нужно лететь за океан. В Бретани, на полуострове Крозон, спряталась настоящая природная жемчужина, которую можно легко спутать с карибским побережьем.

пляж в Бретани, Франция
Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пляж в Бретани, Франция

Карибы по-французски

Пляж на Виргинском острове — это не просто красивое место. Его белый песок и вода нереального оттенка создают ощущение, будто вы находитесь где-то между Гваделупой и Сент-Люсией.

Уникальный цвет воды объясняется минеральным составом дна и небольшой глубиной — свет проникает глубоко и отражается особенно ярко.

Бухта надёжно защищена скалами, что формирует своеобразный микроклимат. Вода здесь спокойная, почти без волн и течений, идеально подходящая для купания даже тем, кто неуверенно держится на воде.

Купаться и наблюдать

Пляж славится прозрачной водой — настолько чистой, что можно увидеть морскую жизнь даже без маски.

Маленькие крабы, водоросли, разноцветные рыбки плавают прямо у ног. Погружение в такую природу — редкое удовольствие.

Несмотря на растущую популярность, пляж остаётся достаточно просторным, чтобы даже в разгар сезона найти уютное местечко.

Здесь царит умиротворение, которого так не хватает на шумных курортах.

Как добраться и что учесть

До пляжа можно дойти пешком — около 20 минут по прибрежной тропе. Эта прогулка не только добавляет романтики, но и позволяет сохранить хрупкую экосистему бухты.

Инфраструктуры рядом почти нет, так что стоит заранее подготовить всё необходимое: воду, перекус и удобную обувь.

Лучшее время для визита — раннее утро или закат, когда солнечный свет делает оттенки воды поистине волшебными.

"Я оказалась там на рассвете — и цвет воды был таким, что его даже невозможно описать словами", — пишет автор статьи.

Тайна, которую хочется сохранить

Для тех, кто ищет уединения и настоящей красоты, Виргинский пляж в Крозоне — находка. Он не просто красивый — он бережно охраняется, и это делает его особенно ценным.

Уточнения

Брета́нь (фр. Bretagne, брет. Breizh; галло Bertaèyn) — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноимённой исторической области и расположен на одноимённом полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Административный центр региона — город Ренн.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Шоу-бизнес
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь Аудио 
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Европа переходит к плану Б: когда свои склады пусты, паникуем и бежим за оружием к США Дмитрий Плотников Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
От колонии к климату: почему пингвины влияют на облака над Антарктидой
Этот пляж в Бретани выглядит как Карибы — и почти никто о нём не знает
Так начиналась история миллиардера: в 17 лет он уже удивил университет — теперь это весь мир
Эти улицы Марселя обойдутся вам в целое состояние: узнайте, сколько там стоит квадратный метр
Прожить полжизни и не увидеть: цветы, которые цветут раз в полвека
Трамвай против автобуса: почему в СССР рельсовый вагон оставался королём городского транспорта
Кап-Негре: эксклюзивный район, где скрыта летняя вилла экс-первой леди Франции Карлы Бруни
Чистота без химии: что залить в мотор, чтобы он сиял изнутри
Цветёт пышно, а слава — мрачнее ночи: этот куст обходили даже ведьмы
Забудьте о химии: как оградить лук от вредителя с помощью обычных материалов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.