Этот пляж в Бретани выглядит как Карибы — и почти никто о нём не знает

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Удивительно, но чтобы оказаться на пляже с белоснежным песком и бирюзовой водой, не нужно лететь за океан. В Бретани, на полуострове Крозон, спряталась настоящая природная жемчужина, которую можно легко спутать с карибским побережьем.

Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пляж в Бретани, Франция

Карибы по-французски

Пляж на Виргинском острове — это не просто красивое место. Его белый песок и вода нереального оттенка создают ощущение, будто вы находитесь где-то между Гваделупой и Сент-Люсией.

Уникальный цвет воды объясняется минеральным составом дна и небольшой глубиной — свет проникает глубоко и отражается особенно ярко.

Бухта надёжно защищена скалами, что формирует своеобразный микроклимат. Вода здесь спокойная, почти без волн и течений, идеально подходящая для купания даже тем, кто неуверенно держится на воде.

Купаться и наблюдать

Пляж славится прозрачной водой — настолько чистой, что можно увидеть морскую жизнь даже без маски.

Маленькие крабы, водоросли, разноцветные рыбки плавают прямо у ног. Погружение в такую природу — редкое удовольствие.

Несмотря на растущую популярность, пляж остаётся достаточно просторным, чтобы даже в разгар сезона найти уютное местечко.

Здесь царит умиротворение, которого так не хватает на шумных курортах.

Как добраться и что учесть

До пляжа можно дойти пешком — около 20 минут по прибрежной тропе. Эта прогулка не только добавляет романтики, но и позволяет сохранить хрупкую экосистему бухты.

Инфраструктуры рядом почти нет, так что стоит заранее подготовить всё необходимое: воду, перекус и удобную обувь.

Лучшее время для визита — раннее утро или закат, когда солнечный свет делает оттенки воды поистине волшебными.

"Я оказалась там на рассвете — и цвет воды был таким, что его даже невозможно описать словами", — пишет автор статьи.

Тайна, которую хочется сохранить

Для тех, кто ищет уединения и настоящей красоты, Виргинский пляж в Крозоне — находка. Он не просто красивый — он бережно охраняется, и это делает его особенно ценным.

Уточнения

Брета́нь (фр. Bretagne, брет. Breizh; галло Bertaèyn) — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноимённой исторической области и расположен на одноимённом полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Административный центр региона — город Ренн.

