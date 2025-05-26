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Так начиналась история миллиардера: в 17 лет он уже удивил университет — теперь это весь мир

1:53
Туризм

На днях в сети появилось нечто, что по-настоящему восхитило поклонников технологий. В воскресенье мать Илона Маска - Майе Маск - опубликовала в X архивное фото документа, датированного 1989 годом.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Это результаты теста на профессиональную пригодность к работе с компьютерами, который её сын прошёл в 17 лет.

"Мой сын удивителен. Мама гордится", — подписала она пост, приложив фото с результатами.

Документ, выданный Университетом Претории (ЮАР), подтверждает, что Элон получил высшую оценку — A+ - как по программированию, так и по практической работе с техникой.

"Они сказали, что у меня самый высокий результат по инженерным способностям из всех, что они когда-либо видели. Другими словами, неплохо для парня, который станет "тем самым" B. Y.", — добавил в комментариях сам Илон Маск.

Технологический талант с юных лет

Этот результат появился задолго до появления Tesla, SpaceX и X. Но даже тогда потенциал будущего миллиардера был очевиден.

Сегодня Маск возглавляет целую технологическую империю, а его состояние, по данным Forbes, превышает $421 млрд.

Всё начиналось скромно

Несмотря на впечатляющие успехи, путь к ним был непрост. После развода в 1979 году Майе растила детей с ограниченными средствами.

"Я помню, как Элон однажды сказал: "Я хотел кукурузные хлопья Coco Pops, но у нас был только Raisin Bran”", — рассказала она в интервью Fox News.

Даже сейчас, когда семья живёт в разных странах и их образ жизни изменился, Майе признаётся: она по-прежнему живёт скромно, особенно когда навещает сына.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk; род. 28 июня 1971, Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla.

Прето́рия (африк. и англ. Pretoria, зулу и коса E-Pitoli) — город и столица Южно-Африканской Республики, де-факто является национальной столицей страны. Один из самых современных городов Африки. Город основан в 1855 году бурскими переселенцами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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