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Границы выносливости: самый опасный вызов для человека в космосе

2:14
Туризм

Невесомость, радиация, изоляция… Космос манит своей загадочностью, но цена за пребывание вне Земли невероятно высока. Несмотря на прогресс в технологиях, жизнь за пределами атмосферы остаётся экстремальной задачей. И дело не только в расстоянии — наш организм просто не создан для долгого существования в условиях космоса.

Космос, космонавт
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космос, космонавт

Космос и тело: непростая адаптация

Даже при наличии скафандра и защитных систем человек испытывает серьёзные физиологические изменения.

Отсутствие гравитации нарушает кровообращение, разрушает кости и мышцы, влияет на сердце, иммунитет, координацию и даже ощущение пространства.

"Вернувшись на Землю, падение напряжения приводит к тому, что 2 из 3 космонавтов подвергаются риску обморока", — говорит директор отдела космических наук Ренне Мишель Кабаре.

Именно поэтому после каждого полёта необходимо время на восстановление и медицинское наблюдение.

Почему полёты ограничены во времени

Стандартная продолжительность пребывания на орбите — около 6 месяцев. Это оптимальный срок, позволяющий проводить исследования и при этом не перегружать организм.

Рекорд же принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову, который провёл на станции "Мир" 437 дней.

Без скафандра — не выжить

Если человек окажется в открытом космосе без защиты, его ждёт гибель в течение 90 секунд.

Вакуум мгновенно нарушает давление: жидкость в теле закипает, наступает потеря сознания, а затем и смерть от удушья. Даже NASA признаёт, что шансов у незащищённого человека нет.

Уязвимость человека во Вселенной

Жизнь в космосе — это испытание не только для тела, но и для психики. Длительная изоляция, ограниченность пространства, полное отсутствие привычных ориентиров делают длительное пребывание за пределами Земли серьёзным вызовом.

Космос вдохновляет, но в то же время напоминает: мы рождены для жизни под синим небом, в гравитации и с защитой атмосферы.

Уточнения

Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.

Физиоло́гия (от др.-греч. φύσις — природа и λόγος — слово) — наука о функционировании живого организма в целом и его составных частей (систем, органов, тканей, клеток), а также о взаимодействии организма с окружающей средой и об изменениях функционирования организма в процессе онтогенеза и под влиянием внешних факторов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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