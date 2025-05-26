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300 солнечных дней и ни одной пробки: где скрываются лучшие пляжи Франции

2:19
Туризм

Только представьте: вас окружает тишина, солнечные лучи играют на поверхности кристально чистой воды, а в воздухе — аромат сосновых лесов. Это не сон, а реальность на острове Поркероль — настоящем сокровище Средиземного моря, куда можно добраться только по воде.

пляжи Франции
Фото: web.archive.org by Рустам Абдрахимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляжи Франции

Добро пожаловать в мир без суеты

Всего 10 минут на пароме от Ла-Тур-Фондю — и вы на острове, где запрещено автомобильное движение.

Это не только делает отдых безопасным и экологичным, но и позволяет по-настоящему отключиться от повседневной спешки.

Пешие и велосипедные маршруты ведут через леса, виноградники и к уединённым пляжам.

"Так приятно гулять там в межсезонье. Вода невероятная, достойна самых красивых пляжей Карибского моря." — отметил пользователь в соц. сетях.

Пляжи, от которых захватывает дух

Поркероль славится своими пляжами. Плайя-де-ла-Кур и Плайя-д'Аржан с белым песком и спокойной лазурной водой — идеальные места для отдыха вдали от людных курортов. А пляж Нотр-Дам, по мнению многих, — один из самых живописных во Франции.

"Остров Поркероль — жемчужина нашего департамента Вар🥹… пляж Нотр-Дам остается исключительным" — отметил один из пользователей.

Не только лето: остров круглый год

Весна и осень — идеальное время для тех, кто ищет уединение и хочет насладиться мягким климатом.

Даже зимой здесь тихо, спокойно и красиво, а природа завораживает в любом свете. А ещё на острове проходит джазовый фестиваль — редкое сочетание природы и культуры.

Чем заняться?

  • Исследовать пешком или на велосипеде более 50 км маршрутов.
  • Попробовать дайвинг, каякинг или парусный спорт.
  • Открывать скрытые бухты и винные тропы.
  • Просто наслаждаться моментом.

Как добраться

Паромы отходят регулярно из Йера и Лаванду. Переход занимает от 15 до 30 минут — и уже во время поездки можно наслаждаться морскими пейзажами.

По прибытии — пешком, на велосипеде и с полным ощущением свободы.

Уточнения

Поркеро́ль (фр  Ile de Porquerolles) — французский остров, расположенный в Средиземном море у побережья Ривьеры между Марселем и Ниццей. Крупнейший остров Йерских островов. Островное поселение было основано в 1820 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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