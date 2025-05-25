Как получить номер-люкс бесплатно: хитрость, которая срабатывает

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Номер-люкс за цену стандартного? Это возможно — если знать несколько хитростей. Многие путешественники недооценивают, как легко можно получить бесплатное повышение категории номера или приятные бонусы во время пребывания в отеле. Всё зависит от вашего подхода, общения и умения использовать скрытые преимущества.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Номер в отеле

Общение — ключ к успеху

Не стоит ждать заселения, чтобы наладить контакт с отелем. Позвоните заранее, расскажите о вашем визите, особенно если вы отмечаете важное событие. Письмо или звонок могут сыграть решающую роль.

"Я видел, как это работает, так много раз, что перестал считать. Люди получали улучшенный номер, бесплатный завтрак, бутылку шампанского, а однажды отель даже вышил инициалы гостя на его подушке", — поделился журналист Крис Хатчинс.

Бронируйте с умом

Хотите приятные сюрпризы? Бронируйте напрямую через сайт отеля, а не через агрегаторы.

Да, на сторонних платформах бывают скидки, но именно при прямом бронировании вы чаще всего получаете доступ к бесплатным улучшениям и специальным предложениям.

Программы лояльности решают многое

Если вы регулярно останавливаетесь в одной и той же сети — не игнорируйте бонусные программы.

Участие часто бесплатное, а преимущества могут включать бесплатные напитки, завтрак, поздний выезд и, конечно, апгрейд номера.

Для частых путешественников полезно обзавестись брендовой картой — например, IHG One Rewards или World of Hyatt. Такие карты могут моментально повысить ваш статус до "элитного".

Играйте по правилам отельной вежливости

Легкая улыбка, доброжелательный тон и уважение к персоналу могут творить чудеса. Часто именно человеческий фактор становится причиной, по которой вам идут навстречу.

"Я обнаружил, что если быть вежливым с человеком, который вас регистрирует, и просто спросить, могут ли они сделать что-то особенное для вашего пребывания, это иногда приводит к неожиданному сюрпризу", — отметил Хатчинс.

Кредитная карта тоже может помочь

Некоторые карты автоматически дают бонусы при бронировании отелей. Business Platinum или Chase Sapphire Reserve, например, предоставляют бесплатные апгрейды и другие плюшки в крупных гостиничных сетях.

И не забывайте уточнять включённые бонусы

Ваш отель может предложить доступ в спортзал, поздний выезд, бесплатный трансфер или скидки в музеях и ресторанах поблизости — просто спросите у консьержа.

Уточнения

Програ́мма лоя́льности — комплекс маркетинговых мероприятий для развития повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей, других видов потенциально прибыльного поведения.

