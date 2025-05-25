Остров-призрак в Антарктиде: место с непростой судьбой, где можно плавать в кратере вулкана

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

С высоты птичьего полёта он выглядит как обычный остров архипелага Южные Шетландские острова. Но стоит приблизиться — и вы поймёте, что перед вами нечто уникальное. Остров Обмана (Deception Island) напоминает подкову, а его единственный вход, узкий пролив "Мехи Нептуна", спрятан настолько искусно, что его легко не заметить.

Фото: Openverse by szeke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Антарктида

Таинственный остров, который не так просто обнаружить

Внутри — Порт-Фостер, естественная гавань, окружённая суровыми скалами. Это не просто бухта, а затопленная кальдера вулкана, образовавшаяся 10 000 лет назад.

Сегодня учёные считают её "неспокойной", с высоким риском повторного извержения.

Но красота этого места — обманчива. Ледники, покрытые вулканическим пеплом, чередуются с бирюзовыми кратерными озёрами и чёрными песчаными пляжами.

Это суровый пейзаж, в котором обитают десятки тысяч антарктических пингвинов. На мысе Бейли-Хед гнездятся от 50 000 до 100 000 пар, превращая это место в крупнейшую в мире колонию.

Следы прошлого

В 1912 году здесь обосновалась китобойная станция Hektor Whaling Company. За первый год было убито более 5000 китов.

Спустя десятилетие станция опустела, оставив лишь ржавые цистерны, кости животных и заброшенное кладбище.

Стихия напомнила о себе в 1967 и 1969 годах. Извержения уничтожили чилийскую станцию Агирре-Серда и британскую базу B, оставив после себя руины и мрачную атмосферу.

Гавань Уэйлерс-Бей сегодня признана историческим памятником и считается одним из самых "обитаемых" призраками мест в Антарктиде.

Как попасть на остров

Туристический сезон длится с ноября по март. Зимой же здесь царят морозы до -60°C и полярная ночь. Лучшее время для наблюдения за китами — март, для белых ночей — декабрь.

Попасть в Антарктиду можно только на судне, зарегистрированном в IAATO. Маршрут лучше проверять заранее: не все круизы заходят на остров Обмана.

И не забывайте — маршруты здесь всегда подстраиваются под капризы природы и ледовую обстановку.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί - "против" и ἄρκτος — "Медведица", отсюда вообще — "север") — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

