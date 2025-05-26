Уникальное место в Ницце: как проспект Жан-Медсан завоёвывает сердца и кошельки

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сердце Ниццы бьётся на проспекте Жан-Медсан, оставаясь излюбленным местом для жизни и бизнеса. Несмотря на то что цены на элитную недвижимость здесь достигают астрономических сумм, соседние улицы, такие как Лепанто и де Пари, также привлекают внимание, предлагая более доступные варианты.

Фото: commons.wikimedia.org by Rafael Garcia-Suarez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Проспект Жан-Медсан в Ницце

Жан-Медсан с его трамвайной линией, магазинами и элегантными зданиями, является не просто улицей, а символом центра Ниццы. Этот исторически востребованный район продолжает развиваться, особенно в южной части и на прилегающих улицах.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что Жан-Медсан — это стратегически важное, но очень неоднородное место. Чем ближе к площади Массена, тем выше стоимость квадратного метра. Однако, для тех, кто ищет более выгодные предложения, возможности всё ещё есть, особенно в районе улицы де Пари и верхней части Лепанто, где можно найти объекты под реновацию с высоким потенциалом роста.

Рост популярности Жан-Медсана объясняется не только улучшением инфраструктуры, таким как появление трамваев, но и притоком инвесторов, вовремя оценивших перспективы. Кроме того, проспект является естественным связующим звеном между вокзалом, морем и Старой Ниццей.

А что насчет района Нотр-Дам, расположенного позади Жан-Медсана? Несмотря на то что его долгое время считали перспективным, он пока не испытал такого же взлёта цен. Спрос на недвижимость в центре города в целом растёт, но повышение процентных ставок замедлило темпы роста.

Хотя район Нотр-Дам всё ещё сохраняет более демократичный профиль благодаря близости к вокзалу, появление новых объектов, таких как комплекс Copic, и улучшение общественных пространств постепенно повышают его привлекательность. Рынок здесь оживился, но до настоящего бума ещё далеко.

Уточнения

Ни́цца (фр. Nice [nis], окс. Niça, итал. Nizza, лат. Nicaea, др.-греч. Νίκαια) — средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег.

