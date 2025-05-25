Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гипертония отступит: этот продукт — секретное оружие против высокого давления
Открыт новый путь на райский тайский остров — вот как туда попасть
Аромат, который остаётся на одежде: секрет, о котором не пишут на флаконах
Ольга Зарубина раскрыла тайну живущей в США дочери: почему Кира никогда не вернётся в Россию
Эксперты Т-Банка прогнозируют падение ключевой ставки до 15% — новые экономические реалии
Пищеварение под контролем: всего два продукта, чтобы почувствовать себя легче
Птичий грипп уже рядом: необычные симптомы, которые могут стоить кошке жизни
Забудьте поливать — эти цветы и так расцветают как сумасшедшие
Паутина лжи: учёные раскрыли главный секрет ядовитых пауков

Речной транспорт СССР против западного: кто был лучше?

2:14
Туризм

Речной транспорт был важной частью инфраструктуры как в СССР, так и за рубежом.

Ракета
Фото: commons.wikimedia.org by Главархив Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ракета

В Советском Союзе он играл стратегическую роль, особенно в труднодоступных регионах. Но насколько он был хорош по сравнению с западными аналогами?

Инфраструктура

СССР имел грандиозную речную сеть — Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. Были построены крупные шлюзы, каналы и порты. Это обеспечивало связь с удалёнными регионами. На Западе речной транспорт был более плотно интегрирован в транспортную систему, особенно в Европе (Рейн, Дунай), с высоким уровнем логистики и автоматизации.

Итог: СССР — масштаб, Запад — логистика и эффективность.

Типы судов

Советский флот включал знаменитые "Ракеты", "Метеоры", круизные лайнеры вроде "Максим Горький" и мощные буксиры. Запад предлагал больше разнообразия: круизные теплоходы, контейнерные баржи, частные катера и яхты.

Итог: СССР делал ставку на массовость, Запад — на разнообразие и частный сектор.

Комфорт

Советские речные суда были практичными, но часто спартанскими. На Западе речной круиз — это сервис, уют, рестораны и развлечения.

Итог: По уровню комфорта СССР серьёзно уступал.

Технологии

СССР был новатором в области судов на подводных крыльях (СПК) — "Ракеты" и "Кометы" стали инженерным достижением. Также были уникальные ледокольные речные суда. Запад быстрее внедрял новые навигационные технологии, электросуда и автоматизацию.

Итог: Технологии СССР впечатляли в отдельных направлениях, но по общему уровню Запад оказался гибче.

Вывод

СССР построил мощную систему речного транспорта, приспособленную к своим задачам и масштабам. Но по уровню комфорта, гибкости и технологическому обновлению уступал Западу. Советский подход был утилитарным, западный — коммерчески ориентированным и клиентоориентированным.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
Экономика и бизнес
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро Аудио 
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность
Новости спорта
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность Аудио 
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Шоу-бизнес
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Последние материалы
Гипертония отступит: этот продукт — секретное оружие против высокого давления
Открыт новый путь на райский тайский остров — вот как туда попасть
Речной транспорт СССР против западного: кто был лучше?
Аромат, который остаётся на одежде: секрет, о котором не пишут на флаконах
Ольга Зарубина раскрыла тайну живущей в США дочери: почему Кира никогда не вернётся в Россию
Эксперты Т-Банка прогнозируют падение ключевой ставки до 15% — новые экономические реалии
Пищеварение под контролем: всего два продукта, чтобы почувствовать себя легче
Птичий грипп уже рядом: необычные симптомы, которые могут стоить кошке жизни
Забудьте поливать — эти цветы и так расцветают как сумасшедшие
Паутина лжи: учёные раскрыли главный секрет ядовитых пауков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.