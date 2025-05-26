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В полёте как на тренировке: пассажиры смогут лететь без сидений с 2026 года — как это будет?

1:22
Туризм

Кажется, что это очередная провокация со стороны какой-то авиакомпании, охотящейся за рекламой, но всё это правда: с 2026 года полёт без сидения станет конкретным вариантом для тех, кто выбирает одни из основных европейских лоукостеров. Проект получил название Skyrider 2.0 и подписан итальянской компанией Aviointeriors.

Самолёт в небе
Фото: flickr.com by Rob Hodgkins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт в небе

Это вертикальная опора с чем-то вроде мягкого седла, закреплённого между полом и потолком, наклонённого примерно на 45 градусов. Пассажир остаётся полусидячим, а вес распределён между ногами и корпусом, как во время лёгкой тренировки, но на большой высоте.

Цель? Максимально увеличьте занимаемое пространство и сократите затраты. Каждое кресло весит в два раза меньше, чем традиционное место, и позволяет набрать драгоценные сантиметры, позволяя авиакомпаниям добавлять до 20% больше мест на коротких рейсах, то есть на рейсах продолжительностью до двух часов. Тем не менее ремень безопасности остаётся на борту, чтобы обеспечить герметичность даже в случае турбулентности. Короче говоря, это не импровизация, а конструкция, которая уже прошла все основные испытания на безопасность, в том числе и испытания на быструю эвакуацию.

Уточнения

Низкобюджетная авиакомпания также недорогая, лоукостер, дискаунтер (англ. low-cost carrier, low-cost airline, также no-frills carrier, discount carrier, budget carrier) — авиакомпания, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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