В полёте как на тренировке: пассажиры смогут лететь без сидений с 2026 года — как это будет?

Кажется, что это очередная провокация со стороны какой-то авиакомпании, охотящейся за рекламой, но всё это правда: с 2026 года полёт без сидения станет конкретным вариантом для тех, кто выбирает одни из основных европейских лоукостеров. Проект получил название Skyrider 2.0 и подписан итальянской компанией Aviointeriors.
Это вертикальная опора с чем-то вроде мягкого седла, закреплённого между полом и потолком, наклонённого примерно на 45 градусов. Пассажир остаётся полусидячим, а вес распределён между ногами и корпусом, как во время лёгкой тренировки, но на большой высоте.
Цель? Максимально увеличьте занимаемое пространство и сократите затраты. Каждое кресло весит в два раза меньше, чем традиционное место, и позволяет набрать драгоценные сантиметры, позволяя авиакомпаниям добавлять до 20% больше мест на коротких рейсах, то есть на рейсах продолжительностью до двух часов. Тем не менее ремень безопасности остаётся на борту, чтобы обеспечить герметичность даже в случае турбулентности. Короче говоря, это не импровизация, а конструкция, которая уже прошла все основные испытания на безопасность, в том числе и испытания на быструю эвакуацию.
Низкобюджетная авиакомпания также недорогая, лоукостер, дискаунтер (англ. low-cost carrier, low-cost airline, также no-frills carrier, discount carrier, budget carrier) — авиакомпания, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.