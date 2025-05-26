Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти баклажаны взрывают вкусом: идеальная закуска к шашлыкам. Попробуйте приготовить сами
Меган Маркл не собирается прощаться с титулом: монетизирует монархию
Один флакон, одна яхта и один цвет — три вещи, которые навсегда изменили стиль
Украина уже проиграла: Трамп заставит Киев сдаться России
Прямо в нашей Солнечной системе — тело, которое рушит миф о Девятой планете
Битцевский маньяк подал в суд из колонии: что не устроило самого жестокого убийцу Москвы
"Исходящее из его рта приводит к проблемам": Трамп резко осадил Зеленского
У Кириенко появятся новые рычаги: в Кремле рассматривают три сценария
Всё влезло — и даже тёща: названы машины, которые дачники любят больше других

Не дайте шансам уплыть: вот почему озеро Тиса становится новым магнитом для инвесторов

3:48
Туризм

Поскольку цены на недвижимость в самых популярных курортных районах Венгрии продолжают стремительно расти, потенциальные покупатели всё чаще обращают внимание на менее известные, но перспективные регионы. Одним из таких районов является озеро Тиса и его окрестности.

Озеро Тиса
Фото: commons.wikimedia.org by Tambo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Озеро Тиса

По мнению экспертов OTP Real Estate, этот район становится всё более конкурентоспособной альтернативой известным направлениям, таким как озеро Балатон и озеро Веленце и предлагает значительно лучшее соотношение цены и качества. Озеро Балатон и Веленце перенасыщены и завышены по цене. По данным mfor.hu, цены на северном берегу озера Балатон варьируются от 600 000 до 1,5 млн форинтов за квадратный метр. Даже при переговорной позиции в 10— 20% в зависимости от состояния недвижимости доступные варианты становятся всё уже.

Точно так же в окрестностях озера Веленце цены на недвижимость начинаются от 650 тысяч форинтов за квадратный метр, в то время как цена новостроек превышает 1,1 миллиона форинтов. Из-за ограниченных возможностей для ведения переговоров покупатели сталкиваются с жёсткой конкуренцией за сокращающееся количество объектов недвижимости, особенно в таких популярных районах, как Гардонь и Веленце, которые в настоящее время функционируют почти как пригороды Будапешта.

Озеро Тиса также может быть доступной альтернативой, выделяющейся своей доступностью. В таких городах, как Тисафюред, Поросло и Абадсалок, цены обычно колеблются от 220 до 450 тысяч форинтов за квадратный метр. По словам старшего консультанта по продажам OTP Real Estate Point, во многих случаях покупатели всё ещё могут рассчитывать на 10-процентную маржу. Он отметил, что, несмотря на сезонные колебания спроса, озеро Тиса остаётся популярным местом в течение всего года, особенно для тех, кто ищет постоянный дом, а не просто дом для отдыха.

Ещё одно существенное различие заключается в типе доступной недвижимости. В окрестностях озера Тиса большинство объявлений представляют собой полноценные дома, а не дома для отдыха, и покупатели часто хотят использовать их в качестве основного места жительства. Наиболее востребованными населёнными пунктами являются Тисафюред и Поросло, за ними следуют Абадсалок, Саруд, Тисзана и Кишкёрёш.

Несмотря на то что на рынке доминируют венгерские частные покупатели, появляется всё больше и больше инвесторов, а также всё больше иностранцев, например, из Румынии и Украины. Инвестиционные покупки сейчас составляют около 20% сделок.

Сколько времени занимает продажа недвижимости? Время продажи недвижимости вокруг озера Тиса варьируется. Дома с реалистичной ценой могут быть проданы в течение года, в то время как объекты с завышенной ценой могут оставаться на рынке до двух лет. Некоторые из наиболее перспективных развивающихся мест включают Тисасёлёш и Тисадерз, где всё ещё есть хорошие предложения, доступные для опытных покупателей.

Озеро Тиса предлагает особое сочетание доступности, удобства для жизни и инвестиционных возможностей, что делает его всё более привлекательным вариантом для тех, кто ищет возможности за пределами заслуженно популярных, но всё более дорогих курортов озера Балатон и озера Веленце.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты
Домашние животные
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Прямиком в морг. Украинцы на базах Британии готовятся стать пушечным мясом Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Последние материалы
Меган Маркл не собирается прощаться с титулом: монетизирует монархию
Украина уже проиграла: Трамп заставит Киев сдаться России
Прямо в нашей Солнечной системе — тело, которое рушит миф о Девятой планете
Битцевский маньяк подал в суд из колонии: что не устроило самого жестокого убийцу Москвы
"Исходящее из его рта приводит к проблемам": Трамп резко осадил Зеленского
У Кириенко появятся новые рычаги: в Кремле рассматривают три сценария
Всё влезло — и даже тёща: названы машины, которые дачники любят больше других
Не дайте шансам уплыть: вот почему озеро Тиса становится новым магнитом для инвесторов
Ракеты над Москвой: Германия намерена сделать шаг, от которого нет спасения
Авто СССР. УАЗ-469 — непобедимый армейский внедорожник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.