Не дайте шансам уплыть: вот почему озеро Тиса становится новым магнитом для инвесторов

3:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поскольку цены на недвижимость в самых популярных курортных районах Венгрии продолжают стремительно расти, потенциальные покупатели всё чаще обращают внимание на менее известные, но перспективные регионы. Одним из таких районов является озеро Тиса и его окрестности.

Фото: commons.wikimedia.org by Tambo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Озеро Тиса

По мнению экспертов OTP Real Estate, этот район становится всё более конкурентоспособной альтернативой известным направлениям, таким как озеро Балатон и озеро Веленце и предлагает значительно лучшее соотношение цены и качества. Озеро Балатон и Веленце перенасыщены и завышены по цене. По данным mfor.hu, цены на северном берегу озера Балатон варьируются от 600 000 до 1,5 млн форинтов за квадратный метр. Даже при переговорной позиции в 10— 20% в зависимости от состояния недвижимости доступные варианты становятся всё уже.

Точно так же в окрестностях озера Веленце цены на недвижимость начинаются от 650 тысяч форинтов за квадратный метр, в то время как цена новостроек превышает 1,1 миллиона форинтов. Из-за ограниченных возможностей для ведения переговоров покупатели сталкиваются с жёсткой конкуренцией за сокращающееся количество объектов недвижимости, особенно в таких популярных районах, как Гардонь и Веленце, которые в настоящее время функционируют почти как пригороды Будапешта.

Озеро Тиса также может быть доступной альтернативой, выделяющейся своей доступностью. В таких городах, как Тисафюред, Поросло и Абадсалок, цены обычно колеблются от 220 до 450 тысяч форинтов за квадратный метр. По словам старшего консультанта по продажам OTP Real Estate Point, во многих случаях покупатели всё ещё могут рассчитывать на 10-процентную маржу. Он отметил, что, несмотря на сезонные колебания спроса, озеро Тиса остаётся популярным местом в течение всего года, особенно для тех, кто ищет постоянный дом, а не просто дом для отдыха.

Ещё одно существенное различие заключается в типе доступной недвижимости. В окрестностях озера Тиса большинство объявлений представляют собой полноценные дома, а не дома для отдыха, и покупатели часто хотят использовать их в качестве основного места жительства. Наиболее востребованными населёнными пунктами являются Тисафюред и Поросло, за ними следуют Абадсалок, Саруд, Тисзана и Кишкёрёш.

Несмотря на то что на рынке доминируют венгерские частные покупатели, появляется всё больше и больше инвесторов, а также всё больше иностранцев, например, из Румынии и Украины. Инвестиционные покупки сейчас составляют около 20% сделок.

Сколько времени занимает продажа недвижимости? Время продажи недвижимости вокруг озера Тиса варьируется. Дома с реалистичной ценой могут быть проданы в течение года, в то время как объекты с завышенной ценой могут оставаться на рынке до двух лет. Некоторые из наиболее перспективных развивающихся мест включают Тисасёлёш и Тисадерз, где всё ещё есть хорошие предложения, доступные для опытных покупателей.

Озеро Тиса предлагает особое сочетание доступности, удобства для жизни и инвестиционных возможностей, что делает его всё более привлекательным вариантом для тех, кто ищет возможности за пределами заслуженно популярных, но всё более дорогих курортов озера Балатон и озера Веленце.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

