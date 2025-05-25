Приближающаяся прохлада: метеорологи прогнозируют дожди и +17°С

Согласно прогнозам метеорологов, жара в Москве начнёт спадать уже на границе мая и июня. К столице приближается холодный фронт, который принесёт с собой понижение температуры до +17…+22°С и дожди.
Сегодня днём в Москве термометры показывают от +27 до +29°С, а ночью температура опускается до +13°С. В области днём ожидается +24…+29°С, ночью — до +11°С.
С началом июня температура стабилизируется: от +21 до +26°С, с возможными всплесками до +30°С. К концу месяца вновь возможен переход к прохладной погоде: дожди и снижение температуры до +14…+17°С.
В целом, по данным климатологов, июнь будет близок к климатической норме, но не исключены отдельные волны жары.
Такой температурный режим окажется благоприятным для садоводов. Ягоды, томаты, перец и лук хорошо отреагируют на тёплую погоду. А вот картофель — культура более чувствительная к жаре — может пострадать от перегрева. Проблему можно частично компенсировать регулярным поливом, особенно при нехватке осадков.
По словам метеоролога Евгения Тишковца из центра погоды "Фобос", лето придёт в столицу 28 мая, когда температура достигнет +28°С. Однако прогнозы о сверхжарком сезоне он назвал "чушью", уточнив, что лето будет на 1-2 градуса теплее нормы с небольшим дефицитом осадков в пределах 10-20%.
Что касается июля, синоптики предполагают, что он окажется жарче июня, но при этом — менее дождливым, чем в 2023 году, когда июнь выдался очень тёплым и влажным. В этом году осадки также будут, но точные объёмы пока предсказать сложно.
Таким образом, москвичей ждёт умеренно тёплое и комфортное лето, без погодных аномалий. А значит, планировать отпуск, огородные работы и прогулки можно спокойно — без страха перед пеклом.
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