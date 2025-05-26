Станьте владельцем истории за 0 евро: замок XI века ищет нового хозяина

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Если вы мечтаете о жизни в духе средневековья, у вас появился уникальный шанс. В Арьеже, недалеко от Пиренеев, выставлен на продажу старинный замок XI века — один из самых атмосферных архитектурных памятников юга Франции.

Фото: commons.wikimedia by BastienM is licensed under GNU Free Documentation License замок Лагард, Пиренеи

Замок де Лагард, прозванный "Маленьким Версалем на Пиренеях", был признан историческим памятником ещё в 1989 году.

Его стены помнят рыцарские турниры, придворные интриги и события Французской революции, когда здание было частично разграблено. Несмотря на это, он продолжал привлекать публику: ежегодно сюда приезжали около 10 тысяч туристов. Однако этим летом ворота замка останутся закрыты — и больше не откроются для массовых посещений.

Некоторые части замка раньше можно было посетить бесплатно, но для осмотра других зон, включая пострадавшую башню, требовался билет. Теперь, когда объект снят с туристического маршрута, у кого-то появится возможность превратить его в личную резиденцию или новый проект.

Этот замок — не просто недвижимость, а приглашение в историю. Для тех, кто готов стать хранителем наследия — и, возможно, его новым героем.

Уточнения

Пирене́и или Пирене́йские горы (фр. Pyrénées, исп. Pirineos, окс. Pirenèus, кат. Pirineus, баск. Pirinioak), — горная система во Франции, Испании и Андорре, между Бискайским заливом и Средиземным морем. Исторически по обе стороны горного хребта простирались Княжество Каталония, Королевство Арагон, Окситания и Королевство Наварра.



Арье́ж (фр. Ariège, окс. Arièja) — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания.

